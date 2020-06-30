Зеленская до сих пор в больнице: стало известно, как лечат первую леди

Первая леди Украины Елена Зеленская остается в стационарном отделении киевской больницы. Супруга Владимира Зеленского продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Елена Зеленская еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей. Согласно сообщению, самочувствие супруги главы государства улучшается, она постепенно выздоравливает.

В какой именно больнице находится Зеленская, в ОП не уточняют.

Напомним, Елена Зеленская оказалась в больнице. Коронавирус дал осложнения и Зеленскую забрали в больницу с пневмонией.

12 июня, в ОП сообщили о том, что супруга президента подхватила COVID-19. На тот момент у первой леди не было никаких симптомов болезни, а чувствовала она себя хорошо. Коронавирус обнаружили только благодаря тесту, который по протоколу безопасности обязаны регулярно делать президентской чете. Елену Зеленскую тогда отправили на самоизоляцию, лечилась она дома.

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