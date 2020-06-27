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«Заслуженный» Потап, с орденами – Кароль, Мазур, Билык: Зеленский засыпал звезд наградами

По случаю Дня Конституции президент Украины Владимир Зеленский наградил выдающихся общественных и государственных деятелей

сегодня, 23:05
Автор:

Таисия Ерохина
«Заслуженный» Потап, с орденами – Кароль, Мазур, Билык: Зеленский засыпал звезд наградами

В честь Дня Конституции Украины президент Владимир Зеленский наградил за заслуги государственных и общественных деятелей, выдающихся личностей науки, культуры и спорта. Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

Согласно президентскому указу, в сфере спорта отмечены:

- вице-президент Национального олимпийского комитета Валерий Борзов (орден князя Ярослава Мудрого ІV степени),

- главный тренер штатной команды национальной сборной по плаванию синхронному Светлана Саидова (орден княгини Ольги II степени),

- старший тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 16 Ирина Пустовойт (звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины").

Среди деятелей культуры ордена князя Ярослава Мудрого ІІІ степени получили солист-вокалист Василий Зинкевич и артистка балета Елена Филипьева. Кроме того, награждены генеральный директор Киевского академического театра оперетты Богдан Струтинский орденом "За заслуги" І степени, а таким же орденом III степени – директора театров (Киевского национального академического Молодого театра Андрей Билоус, Ивано-Франковского академического областного украинского музыкально-драматического - Ростислав Держипильский).

Среди звезд награды накануне праздника отправились к:

- общественной деятельнице Марии Ефросининой (орден "За заслуги" III степени),

- артисткам Ирине Билык и Тине Кароль (ордена княгини Ольги ІІІ степени),

- артисту театра и кино Олегу Филимонову (звание "Народный артист Украины"),

- певцу и композитору Арсену Мирзояну ("Заслуженный артист Украины"),

- певцу, композитору, продюсеру Алексею Потапенко ("Заслуженный артист Украины"),

- режиссеру, сценаристу Нариману Алиеву и режиссеру Антонио Лукичу ("Заслуженный деятель искусств Украины").

Также отмечены генеральный директор агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко (орден князя Ярослава Мудрого V степени), ведущая телевизионной службы новостей на "1+1" Алла Мазур (орден княгини Ольги ІІ степени) и главный продюсер телевизионной службы новостей "Студии "1+1" Елена Несмиян (орден "За заслуги" І степени, посмертно).

Кроме того, государственные награды присвоены голове правление союза участников боевых действий в АТО, ООС, добровольцев и волонтеров "Побратимы объединенные" Ярославу Биласу (орден "За заслуги" III степени), а также старшему лейтенанту полиции Дарвину Потуданскому (орден "За мужество" III степени, посмертно).

Ранее звезды украинского шоу-бизнеса рассказали "Комментариям" о приятных летних событиях из своей жизни, которые всегда приятно вспомнить.


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Источник: https://president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-z-nagodi-dnya-konstituciyi-vidznachiv-der-61925
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