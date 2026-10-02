Законопроект №16118: в Раде хотят давать отсрочку и увольнять со службы для ухода за пожилыми родителями

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Недилько Ксения
В парламенте зарегистрировали новый законопроект №16118, который может существенно изменить правила предоставления отсрочки от призыва и расширить перечень оснований для увольнения из рядов ВСУ. Народные избранники предлагают разрешить оставаться в тылу или возвращаться домой с фронта тем, кто осуществляет постоянный уход за пожилыми родителями или близкими родственниками второй степени родства. В то же время авторы инициативы предостерегают, что автоматически из-за самого факта наличия старших членов семьи статус не получит никто — документ содержит строгий перечень критериев.
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Предлагаемые изменения в статью 23 профильного закона предполагают появление нового пункта, четко разграничивающего наличие заболеваний у родственника и его фактическую несостоятельность жить без постороннего вмешательства. Право на отсрочку будет зависеть от заключения медиков, а не от возраста в паспорте.
Отмечается, что наличие медицинской карты с хроническими болезнями само по себе не освобождает от мобилизации, если человек лечится, но сохраняет самостоятельность.
В пояснительной записке народные депутаты четко расшифровали, что именно будет считаться критерием для предоставления отсрочки.
Они уточняют, что речь идет о повседневной помощи в "самообслуживании, передвижении, соблюдении личной гигиены, приеме пищи, лекарствах или выполнении назначений врача и посещении больниц". Фактически право на отсрочку возникнет только тогда, когда без помощи конкретного военнообязанного пожилого человека не сможет выжить, а саму потребность придется подтверждать официальными медицинскими документами.
Еще одним подводным камнем для получения отсрочки по новой процедуре станет проверка состава семьи. Если у пожилого человека есть другие близкие, военнообязанному, вероятнее всего, откажут.
Государство должно получить четкий ответ, "почему именно этот гражданин должен оставаться в тылу для обеспечения надзора".
Отдельно документ защищает права тех, кто уже находится в окопах. Предлагаемые правки к закону о воинской обязанности дадут право на увольнение во время военного положения бойцам, чьи пожилые родители или родственники второй степени родства внезапно или из-за осложнений потеряли мобильность.
Предложенные нормы еще не вступили в силу, а процедуры мобилизации и увольнения осуществляются по старому законодательству до тех пор, пока Рада не проголосует, а Президент не подпишет закон.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что в украинском законодательстве по призывному возрасту во время военного положения могут произойти существенные и неожиданные коррективы.