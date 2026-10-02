Законопроект №16118: в Раде хотят давать отсрочку и увольнять со службы для ухода за пожилыми родителями

В парламенте зарегистрировали новый законопроект №16118, который может существенно изменить правила предоставления отсрочки от призыва и расширить перечень оснований для увольнения из рядов ВСУ. Народные избранники предлагают разрешить оставаться в тылу или возвращаться домой с фронта тем, кто осуществляет постоянный уход за пожилыми родителями или близкими родственниками второй степени родства. В то же время авторы инициативы предостерегают, что автоматически из-за самого факта наличия старших членов семьи статус не получит никто — документ содержит строгий перечень критериев.

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Хронический диагноз – не панацея: когда уход признают реальным

Предлагаемые изменения в статью 23 профильного закона предполагают появление нового пункта, четко разграничивающего наличие заболеваний у родственника и его фактическую несостоятельность жить без постороннего вмешательства. Право на отсрочку будет зависеть от заключения медиков, а не от возраста в паспорте.

"Военнообязанный сможет претендовать на освобождение от призыва, если его отец, мать или родственник второй степени из-за когнитивных расстройств, хронических недугов или стойких нарушений функций полностью или частично потеряли способность двигаться или обслуживать себя", — детализируют юристы нормы документа.

Отмечается, что наличие медицинской карты с хроническими болезнями само по себе не освобождает от мобилизации, если человек лечится, но сохраняет самостоятельность.

В пояснительной записке народные депутаты четко расшифровали, что именно будет считаться критерием для предоставления отсрочки.

"Постоянный посторонний уход в таких ситуациях должен быть жизненно необходим для обеспечения базовых потребностей человека", — отмечают авторы законодательной инициативы.

Они уточняют, что речь идет о повседневной помощи в "самообслуживании, передвижении, соблюдении личной гигиены, приеме пищи, лекарствах или выполнении назначений врача и посещении больниц". Фактически право на отсрочку возникнет только тогда, когда без помощи конкретного военнообязанного пожилого человека не сможет выжить, а саму потребность придется подтверждать официальными медицинскими документами.

Фактор других родственников и правила для фронта

Еще одним подводным камнем для получения отсрочки по новой процедуре станет проверка состава семьи. Если у пожилого человека есть другие близкие, военнообязанному, вероятнее всего, откажут.

"Законопроект выдвигает важное требование — отсутствие других членов семьи первой степени родства, способных ухаживать за ней", — объясняют в Совете логику изменений.

Государство должно получить четкий ответ, "почему именно этот гражданин должен оставаться в тылу для обеспечения надзора".

Отдельно документ защищает права тех, кто уже находится в окопах. Предлагаемые правки к закону о воинской обязанности дадут право на увольнение во время военного положения бойцам, чьи пожилые родители или родственники второй степени родства внезапно или из-за осложнений потеряли мобильность.

"Следует помнить, что по состоянию на 2 октября 2026 года этот документ зарегистрирован только как законопроект", — заключают эксперты, призывая не распространять преждевременные иллюзии.

Предложенные нормы еще не вступили в силу, а процедуры мобилизации и увольнения осуществляются по старому законодательству до тех пор, пока Рада не проголосует, а Президент не подпишет закон.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что в украинском законодательстве по призывному возрасту во время военного положения могут произойти существенные и неожиданные коррективы.



