«За это время сменился уже третий генпрокурор»: Коломойский во время судебного заседания высмеял сторону обвинения

Бизнесмен Игорь Коломойский во время судебного заседания категорически отверг упреки стороны обвинения в рисках его укрывательства от правосудия. Олигарх назвал подобные опасения прокуроров абсурдными, напомнив о постоянной смене руководства Офиса Генерального прокурора за время расследования его дела. В то же время, Коломойский прокомментировал ситуацию со своими иностранными документами и заверил, что не планирует покидать пределы страны.

Игорь Коломойский. Фото из открытых источников

В своем выступлении перед судьями бизнесмен признал наличие определенных юридических нюансов, связанных с его документами. Он подчеркнул, что в настоящее время вовлечен в многочисленные судебные процессы, которые находятся на совершенно разных этапах разрешения.

"Что касается риска побега, укрывательства от суда или намерений куда-то деться — я считаю, что да, там есть некоторые перипетии с паспортами и гражданствами: украинским, кипрским", — отметил Игорь Коломойский, описывая свой правовой статус.

Коснувшись темы еще одного документа, он добавил:

"Израильское гражданство у меня есть. Паспорт я могу, в принципе... его срок действия истек, да, но если я окажусь на свободе, я могу его получить".

Наиболее эмоциональной частью речи подсудимого стал выпад в сторону представителей прокуратуры. Олигарх намекнул, что сама структура демонстрирует значительно меньшую стабильность и географическую привязанность к рабочим местам, чем он сам в последние годы.

"Я хотел бы вам заметить, что вопросы побега из уст прокуратуры в нынешнем ее виде звучат, по меньшей мере, смешно", — подчеркнул Коломойский, обращаясь к присутствующим в зале.

Свою позицию он аргументировал продолжительностью уголовного производства:

"При мне по этому делу меняется уже, по-моему, третий генпрокурор. Точнее, уже сейчас третий пришел за время этого дела, и еще по дороге была парочка исполняющих обязанности. Сейчас тоже исполняющий обязанности".

Бизнесмен призвал оппонентов обратить внимание на судьбу бывших глав ведомства.

"Поэтому, когда прокуратура рассказывает, что кто совершит втечу, я хотел бы спросить: а где предыдущие четыре генпрокурора? Особенно, где последний генпрокурор, он вообще на территории Украины? Так кто втек?" – иронически поинтересовался подсудимый.

В конце выступления Коломойский заверил суд в своем законопослушании, напомнив прокурорам о событиях начала полномасштабного вторжения.

"Уважаемые, мы не знаем, как сложится жизнь, но я втекать никуда не собираюсь. Как бы прокуратура ни втекла, все вместе — то ли во Львов, как в 2022 году, то ли еще дальше", — резюмировал он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что находящийся в СИЗО украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказал мнение о необходимости кардинального изменения подходов к розничной торговле в стране.