«За это время сменился уже третий генпрокурор»: Коломойский во время судебного заседания высмеял сторону обвинения

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Недилько Ксения
Бизнесмен Игорь Коломойский во время судебного заседания категорически отверг упреки стороны обвинения в рисках его укрывательства от правосудия. Олигарх назвал подобные опасения прокуроров абсурдными, напомнив о постоянной смене руководства Офиса Генерального прокурора за время расследования его дела. В то же время, Коломойский прокомментировал ситуацию со своими иностранными документами и заверил, что не планирует покидать пределы страны.
Игорь Коломойский. Фото из открытых источников
В своем выступлении перед судьями бизнесмен признал наличие определенных юридических нюансов, связанных с его документами. Он подчеркнул, что в настоящее время вовлечен в многочисленные судебные процессы, которые находятся на совершенно разных этапах разрешения.
Коснувшись темы еще одного документа, он добавил:
Наиболее эмоциональной частью речи подсудимого стал выпад в сторону представителей прокуратуры. Олигарх намекнул, что сама структура демонстрирует значительно меньшую стабильность и географическую привязанность к рабочим местам, чем он сам в последние годы.
Свою позицию он аргументировал продолжительностью уголовного производства:
Бизнесмен призвал оппонентов обратить внимание на судьбу бывших глав ведомства.
В конце выступления Коломойский заверил суд в своем законопослушании, напомнив прокурорам о событиях начала полномасштабного вторжения.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что находящийся в СИЗО украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказал мнение о необходимости кардинального изменения подходов к розничной торговле в стране.