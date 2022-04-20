Юрист назвал лимитированный тираж марки "Русский военный корабель, иди…!" спекуляцией

Почтовая марка с фразой морского пехотинца Романа Грибова "Русский военный корабель, иди…!", эскиз которой избрали голосованием украинцы, была напечатана в тираже в один миллион. Однако, по мнению адвоката, ограниченный тираж – это нарушение законодательства. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке Сергей Осыка, член Совета Адвокатов Украины.



Марки с российским кораблем, фото Фейсбук / Укрпочта

"Укрпочта ограничив тираж известной марки, а именно не учитывая потребностей граждан, нарушила действующее законодательство, чем создала ажиотаж при ее реализации и спекуляцию во время войны. Уже есть факт, когда некоторые граждане наживаются на этом с использованием соучастника — сети OLX, ставя большую стоимость , которая отличается от государственной стоимости в 280 гривен К счастью, для так называемых спекулянтов в новом Уголовном кодексе Украины нет статьи в отличие от старого УК ст.154 "Спекуляция", а именно скупка с целью перепродажи и получения незаконной прибыли, по которой в условиях военного положения была предусмотрена высшая мера наказания", — подчеркнул адвокат. Правозащитник подчеркнул, что в настоящее время не все в одинаковых условиях могут приобрести марки, а другие граждане столичного Главпоштампта скупают письма с марками в значительных объемах для перепродажи. Сейчас в интернете продавцы поставили цены в от 2 до 10 тисяч гривень за блок марок.

Юрист считает, что должен вмешаться Антимонопольный комитет Украины, потому что Укрпочта имеет монопольное право на выпуск марок и еще и ограничила тираж, "чем специально сделала искусственный ажиотаж и породила так называемую спекуляцию, игнорируя Приказ Минтранспорта и связи от 26 июля 2010 г. N 553/17848 "Об утверждении Положения о знаках почтовой оплаты, где пунктом 8 Национальный оператор Укрпочты должен был определить порядок формирования тиражей ЗПО с учетом потребностей пользователей услуг почтовой связи и других хозяйствующих субъектов, осуществляющих распространение ЗПО". Впрочем, Укрпочта сделала ограничения на продажу по количеству в одни руки – не более 30 марок. Онлайн временно марки не продают, потому что обновляют интернет-магазин. Украинцы уже приобрели 500 тысяч марок. Глава компании Игорь Смелянский рассказал, что для областей, в которых пока не могут начать продажу марок, сделан запас. Так что позже граждане там тоже смогут приобрести их в будущем.

Как сообщал портал "Комментарии", на марке изображена работа украинского художника Boris Groh. Через пять дней с начала продаж граждане раскупили уже 500 тысяч марок.

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