Взрыв на Позняках: Зеленский вручил первые квартиры пострадавшим

Фото: tsn.ua

Жители многоэтажки района Позняки в Киеве, где 21 июня произошел взрыв, получили ключи от нового жилья. Так, ключи от квартир пострадавшим жильцам передал президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вел Офис президента в Facebook.

Сообщается, что сегодня гарант выдал ключи 12 людям.

"Первые 12 квартир мы хотим отдать, в первую очередь - семьям, где есть дети. И отдельно отдали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца", - сказал глава государства.

Однако Зеленский заверил, что все 40 жильцов пострадавшего дома вскоре получат новое жилье. Президент пояснил, что пострадавшим выдают новые квартиры, поэтому некоторые из них еще должны достроить в течение месяца. Кроме того, в новых квартирах нет ремонта – с ним гарант попросил помочь местные власти. Отметим, что в выданных квартирах нет газа, они оснащены электрическими плитами.

Напомним, эксперт назвал возможную причину взрыва в киевской многоэтажке.

Ранее сообщалось, что начать демонтировать разрушенную секцию дома на Позняках в Киеве, где 21 июня взорвался газ, не могут, пока не будет проектной документации.

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