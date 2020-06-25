Взрыв на Позняках: Зеленский вручил первые квартиры пострадавшим

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Таисия Ерохина
Фото: tsn.ua
Жители многоэтажки района Позняки в Киеве, где 21 июня произошел взрыв, получили ключи от нового жилья. Так, ключи от квартир пострадавшим жильцам передал президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вел Офис президента в Facebook.
Сообщается, что сегодня гарант выдал ключи 12 людям.
"Первые 12 квартир мы хотим отдать, в первую очередь - семьям, где есть дети. И отдельно отдали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца", - сказал глава государства.
Однако Зеленский заверил, что все 40 жильцов пострадавшего дома вскоре получат новое жилье. Президент пояснил, что пострадавшим выдают новые квартиры, поэтому некоторые из них еще должны достроить в течение месяца. Кроме того, в новых квартирах нет ремонта – с ним гарант попросил помочь местные власти. Отметим, что в выданных квартирах нет газа, они оснащены электрическими плитами.
Напомним, эксперт назвал возможную причину взрыва в киевской многоэтажке.
Ранее сообщалось, что начать демонтировать разрушенную секцию дома на Позняках в Киеве, где 21 июня взорвался газ, не могут, пока не будет проектной документации.
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