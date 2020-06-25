kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.06.2020

BTC/USD

9228.96

ETH/USD

234.06

LTC/USD

42.69

НБУ 25.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Взрыв на Позняках: Зеленский вручил первые квартиры пострадавшим
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрыв на Позняках: Зеленский вручил первые квартиры пострадавшим

Пострадавшие жители многоэтажки, которая взорвалась в Киеве в районе Позняки, начали получать квартиры

сегодня, 18:29
Автор:

Таисия Ерохина
Взрыв на Позняках: Зеленский вручил первые квартиры пострадавшим

Фото: tsn.ua

Жители многоэтажки района Позняки в Киеве, где 21 июня произошел взрыв, получили ключи от нового жилья. Так, ключи от квартир пострадавшим жильцам передал президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вел Офис президента в Facebook.

Сообщается, что сегодня гарант выдал ключи 12 людям.

"Первые 12 квартир мы хотим отдать, в первую очередь - семьям, где есть дети. И отдельно отдали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца", - сказал глава государства.

Однако Зеленский заверил, что все 40 жильцов пострадавшего дома вскоре получат новое жилье. Президент пояснил, что пострадавшим выдают новые квартиры, поэтому некоторые из них еще должны достроить в течение месяца. Кроме того, в новых квартирах нет ремонта – с ним гарант попросил помочь местные власти. Отметим, что в выданных квартирах нет газа, они оснащены электрическими плитами.

Напомним, эксперт назвал возможную причину взрыва в киевской многоэтажке.

Ранее сообщалось, что начать демонтировать разрушенную секцию дома на Позняках в Киеве, где 21 июня взорвался газ, не могут, пока не будет проектной документации.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!