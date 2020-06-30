kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.06.2020

BTC/USD

9187.66

ETH/USD

229.10

LTC/USD

41.72

НБУ 30.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Выходные удались: Одессе пророчат вспышку коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

Выходные удались: Одессе пророчат вспышку коронавируса

В Министерстве здравоохранения обратили внимание на несоблюдение карантина в Одесской области, которая стала одним из лидеров по распространению коронавируса

сегодня, 11:30
Автор:

Таисия Ерохина
Выходные удались: Одессе пророчат вспышку коронавируса

Украинцы в затянувшийся уикенд массово отправились к морю. И все бы хорошо, но люди повально игнорировали правила карантина. В Министерстве здравоохранения  опасаются, что из-за большого числа нарушений может произойти вспышка заболевания вирусом в Одесской области. Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, Одесская область попала в топ регионов с наихудшей "коронавирусной" статистикой, дополнив список Львовской, Закарпатской и Ровенской областей. В Минздраве понимают, что отдых у моря в выходные – отличная идея времяпровождения, но обратили внимание на тотальное нарушение карантинных мер. По словам Степанова, этому свидетельствуют кадры из Сети, показавшие обстановку на одесских пляжах и в местных ночных клубах,

"Неиспользование масок, полное несоблюдение социальных дистанций, неиспользование антисептиков – все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19", - заявил министр.

Кроме того, Степанов указал на политические мотивы  поведения местных властей в отношении карантина. В Минздраве призвали беспокоиться о здоровье граждан, не идя на поводу у желания угодить избирателям.

Напомним, за минувшие сутки от коронавируса в Украине умерло еще 12 пациентов, выздоровели – 88.

Ранее сообщалось, что подо Львовом устроили массовые купания в источнике с нарушением норм карантина. Опубликовано видео.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/9QTlqI_dU8U
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!