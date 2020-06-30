Выходные удались: Одессе пророчат вспышку коронавируса

Украинцы в затянувшийся уикенд массово отправились к морю. И все бы хорошо, но люди повально игнорировали правила карантина. В Министерстве здравоохранения опасаются, что из-за большого числа нарушений может произойти вспышка заболевания вирусом в Одесской области. Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, Одесская область попала в топ регионов с наихудшей "коронавирусной" статистикой, дополнив список Львовской, Закарпатской и Ровенской областей. В Минздраве понимают, что отдых у моря в выходные – отличная идея времяпровождения, но обратили внимание на тотальное нарушение карантинных мер. По словам Степанова, этому свидетельствуют кадры из Сети, показавшие обстановку на одесских пляжах и в местных ночных клубах,



"Неиспользование масок, полное несоблюдение социальных дистанций, неиспользование антисептиков – все это приводит к повышению уровня заболеваемости COVID-19", - заявил министр.

Кроме того, Степанов указал на политические мотивы поведения местных властей в отношении карантина. В Минздраве призвали беспокоиться о здоровье граждан, не идя на поводу у желания угодить избирателям.

Напомним, за минувшие сутки от коронавируса в Украине умерло еще 12 пациентов, выздоровели – 88.

Ранее сообщалось, что подо Львовом устроили массовые купания в источнике с нарушением норм карантина. Опубликовано видео.

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