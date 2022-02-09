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"Вы нормальные?": львовская саночница встала на защиту украинских олимпийцев

22-летняя спортсменка возмущена критикой олимпийцев

сегодня, 17:40
Автор:

Денис Подставной
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Львовская саночница Елена Смага призвала украинских болельщиков поддерживать соотечественников на зимней Олимпиаде. Об этом пишет издание Обозреватель. 

"Вы нормальные?": львовская саночница встала на защиту украинских олимпийцев

Елена Смага. Фото: Facebook/Elena Smaga

22-летняя спортсменка шокирована количеством ненависти, которое выплескивают фанаты в комментариях под новостями о безмедальном выступлении Украины в Пекине.

Елена Смага, являющаяся запасной в украинской олимпийской сборной и не полетела с командой на Олимпийские игры, возмущена тем, что о спортсменах и о спорте все говорят лишь во время Игр и забывают в остальные 4 года.

"Я не могу уже просматривать Facebook, столько хейта. Где же вы, ожесточенные "болельщики", перед самими Играм, когда есть результат?", — пишет Смага на своей странице в cоцсети. 

Спортсменка считает, что перед тем, как критиковать, необходимо поинтересоваться, где, когда и в каких условиях проходят подготовку люди, представляющие нашу страну.

”Вы нормальные?”: львовская саночница встала на защиту украинских олимпийцев - фото 2

Фото: Facebook/Elena Smaga 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что российская фигуристка оконфузилась на Олимпиаде в Пекине. Когда спортсменка давала интервью изданию BBC ей задали вопрос на английском языке, однако фигуристка не поняла слов журналиста и нецензурно выругалась. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что олимпийские соревнования по фигурному катанию отменили из-за "проделки" российских спортсменов. Церемония награждения медалей по фигурному катанию отменена из-за положительного результата допинга. 

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Источник: https://news.obozrevatel.com/sport/sport/vyi-normalnyie-lvovskaya-sanochnitsa-opublikovala-obraschenie-k-ukraintsam-iz-za-olimpiadyi-2022.htm?_ga=2.191925290.1881532955.1644183032-378480563.1621947708&_gl=1*yh3pek*_ga*Mzc4NDgwNTYzLjE2MjE5NDc3MDg.*_ga_JBX3
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