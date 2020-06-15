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Вспышка коронавируса в Украине: улучшений нет

За минувшие сутки от коронавируса в Украине скончались еще 12 пациентов. Победил инфекцию - 171 украинец

сегодня, 09:55
Автор:

Виолетта Комаровская
Вспышка коронавируса в Украине: улучшений нет

Еще 656 человек заболели коронавирусом в Украине. Все они получили позитивные тесты на COVID-19 в течение суток. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. 

Коронавирус, похоже, и не думает ослаблять хватку. За сутки в Украине выявили на 8 новых случаев больше, чем было днем ранее. Вместе с тем, сегодняшний показатель не рекордный. Напомним, что в субботу было более 750 новых инфицированных за день.

Стоит отметить, что резко упал показатель тех, кто от коронавируса выздоровел. Ранее таких в день было по несколько сот человек. Нынче их всего 171. Общее число тех, кто победил COVID-19, достигло 14 253 человека. 

Постепенно приближается к первой тысячи число жертв коронавируса. За минувшие сутки умерло еще 12 людей. По состоянию на утро понедельника, 15 июня, скончался от коронавируса с начала вспышки 901 пациент.

За три с половиной месяца коронавирус подхватили уже 31 810 украинцев. Больше всего - в Черновицкой, Львовской областях и Киеве. Резко увеличилось число инфицированных в Донецкой области. За вчера здесь 42 новых случая. Ранее это был один из наименее пораженных регионов. 

В регионах ситуация с COVID-19 следующая: 

Черновицкая область - 3959 случаев; 

г. Киев - 3957 случаев; 

Львовская область - 2933 случая; 

Ровенская область - 2369 случаев;

Киевская область - 2024 случая;

Ивано-Франковская область - 1766 случаев;

Закарпатская область - 1680 случаев;

Харьковская - 1542 случая; 

Тернопольская - 1467 случаев;

Волынская область - 1438 случаев; 

Винницкая область - 1423 случая; 

Одесская область - 1117 случаев;

Житомирская область - 1087 случаев;

Днепропетровская область - 998 случаев;

Кировоградская область - 586 случаев;

Хмельницкая - 559 случаев;

Черкасская область - 552 случая;

Запорожская область - 529 случаев;

Черниговская область - 424 случая;

Донецкая область - 334 случая;

Николаевская область - 321 случай;

Полтавская область - 278 случаев; 

Сумская область - 227 случаев;

Херсонская область - 183 случая;

Луганская область - 57 случаев; 

Нет в статистике Минздрава данных относительно количества больных на оккупированных территориях - в Крыму и на Донбассе, поскольку официальной информации оттуда получить невозможно. 

Напомним, что вспышку коронавируса зафиксировали в Офисе президента. COVID-19 подхватили люди из ближайшего окружения президента. К слову, на самоизоляцию ранее ушла и жена Зеленского - Елена Зеленская. Тест первой леди на коронавирус также оказался положительным. Что с детьми президентской четы и самим Зеленским "Комментарии" рассказывали ранее. 


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Источник: https://moz.gov.ua/
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