Вспышка коронавируса в Украине: улучшений нет

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Виолетта Комаровская
Еще 656 человек заболели коронавирусом в Украине. Все они получили позитивные тесты на COVID-19 в течение суток. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Коронавирус, похоже, и не думает ослаблять хватку. За сутки в Украине выявили на 8 новых случаев больше, чем было днем ранее. Вместе с тем, сегодняшний показатель не рекордный. Напомним, что в субботу было более 750 новых инфицированных за день.
Стоит отметить, что резко упал показатель тех, кто от коронавируса выздоровел. Ранее таких в день было по несколько сот человек. Нынче их всего 171. Общее число тех, кто победил COVID-19, достигло 14 253 человека.
Постепенно приближается к первой тысячи число жертв коронавируса. За минувшие сутки умерло еще 12 людей. По состоянию на утро понедельника, 15 июня, скончался от коронавируса с начала вспышки 901 пациент.
За три с половиной месяца коронавирус подхватили уже 31 810 украинцев. Больше всего - в Черновицкой, Львовской областях и Киеве. Резко увеличилось число инфицированных в Донецкой области. За вчера здесь 42 новых случая. Ранее это был один из наименее пораженных регионов.
В регионах ситуация с COVID-19 следующая:
Черновицкая область - 3959 случаев;
г. Киев - 3957 случаев;
Львовская область - 2933 случая;
Ровенская область - 2369 случаев;
Киевская область - 2024 случая;
Ивано-Франковская область - 1766 случаев;
Закарпатская область - 1680 случаев;
Харьковская - 1542 случая;
Тернопольская - 1467 случаев;
Волынская область - 1438 случаев;
Винницкая область - 1423 случая;
Одесская область - 1117 случаев;
Житомирская область - 1087 случаев;
Днепропетровская область - 998 случаев;
Кировоградская область - 586 случаев;
Хмельницкая - 559 случаев;
Черкасская область - 552 случая;
Запорожская область - 529 случаев;
Черниговская область - 424 случая;
Донецкая область - 334 случая;
Николаевская область - 321 случай;
Полтавская область - 278 случаев;
Сумская область - 227 случаев;
Херсонская область - 183 случая;
Луганская область - 57 случаев;
Нет в статистике Минздрава данных относительно количества больных на оккупированных территориях - в Крыму и на Донбассе, поскольку официальной информации оттуда получить невозможно.
Напомним, что вспышку коронавируса зафиксировали в Офисе президента. COVID-19 подхватили люди из ближайшего окружения президента. К слову, на самоизоляцию ранее ушла и жена Зеленского - Елена Зеленская. Тест первой леди на коронавирус также оказался положительным. Что с детьми президентской четы и самим Зеленским "Комментарии" рассказывали ранее.
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