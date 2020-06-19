Вспышка коронавируса усиливается: в Украине новый рекорд

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Виолетта Комаровская
Волна коронавируса накрывает Украину с новой силой. Третий день подряд в стране фиксируют рекорд по количеству новых случаев инфицирования. В этот раз Украина приблизилась к тысяче. По данным Минздрава, за прошедшие сутки позитивные тесты на COVID-19 с лаборатории получил 921 украинец.
Теперь число инфицированных с начала вспышки выросло до 34 984 человек. Таких темпов прироста больных в Украине еще не было. В среду рекордными были 758 новых пациентов, в четверг - 829, а нынче их уже больше 900. В Минздраве уже предупредили, тенденция к росту в Украине будет сохранятся и далее.
Вместе с тем, чуть меньше половины инфицированных смогли коронавирус победить. По данным на утро пятницы, 19 июня, вылечились от COVID-19 более 16 тысяч пациентов. Из них 586 - за последние сутки.
За вчера коронавирус унес жизни еще 19 украинцев, а общее число жертв COVID-19 выросло до 985.
Наиболее острая ситуация с коронавирусом остается во Львовской, Ровенской, Черновицкой областях и в Киеве. Здесь больных больше всего.
В целом по стране ситуация следующая:
Черновицкая область - 4211 случаев;
г. Киев - 4176 случаев;
Львовская область - 3540 случаев;
Ровенская область - 2693 случая;
Киевская область - 2142 случая;
Закарпатская область - 1960 случаев;
Ивано-Франковская область - 1940 случаев;
Харьковская - 1744 случая;
Волынская область - 1673 случая;
Тернопольская - 1605 случаев;
Винницкая область - 1596 случаев;
Житомирская область - 1201 случай;
Одесская область - 1200 случаев;
Днепропетровская область - 1021 случай;
Хмельницкая - 608 случаев;
Кировоградская область - 604 случая;
Черкасская область - 585 случаев;
Запорожская область - 547 случаев;
Черниговская область - 459 случаев;
Донецкая область - 350 случаев;
Николаевская область - 338 случаев;
Полтавская область - 289 случаев;
Сумская область - 246 случаев;
Херсонская область - 185 случаев;
Луганская область - 71 случай;
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Минздраве объяснили, почему в Украине началась вспышка коронавируса.
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