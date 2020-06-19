Вспышка коронавируса усиливается: в Украине новый рекорд

Волна коронавируса накрывает Украину с новой силой. Третий день подряд в стране фиксируют рекорд по количеству новых случаев инфицирования. В этот раз Украина приблизилась к тысяче. По данным Минздрава, за прошедшие сутки позитивные тесты на COVID-19 с лаборатории получил 921 украинец.

Теперь число инфицированных с начала вспышки выросло до 34 984 человек. Таких темпов прироста больных в Украине еще не было. В среду рекордными были 758 новых пациентов, в четверг - 829, а нынче их уже больше 900. В Минздраве уже предупредили, тенденция к росту в Украине будет сохранятся и далее.

Вместе с тем, чуть меньше половины инфицированных смогли коронавирус победить. По данным на утро пятницы, 19 июня, вылечились от COVID-19 более 16 тысяч пациентов. Из них 586 - за последние сутки.

За вчера коронавирус унес жизни еще 19 украинцев, а общее число жертв COVID-19 выросло до 985.

Наиболее острая ситуация с коронавирусом остается во Львовской, Ровенской, Черновицкой областях и в Киеве. Здесь больных больше всего.

В целом по стране ситуация следующая:





Черновицкая область - 4211 случаев;

г. Киев - 4176 случаев;

Львовская область - 3540 случаев;

Ровенская область - 2693 случая;

Киевская область - 2142 случая;

Закарпатская область - 1960 случаев;



Ивано-Франковская область - 1940 случаев;

Харьковская - 1744 случая;

Волынская область - 1673 случая;

Тернопольская - 1605 случаев;



Винницкая область - 1596 случаев;

Житомирская область - 1201 случай;



Одесская область - 1200 случаев;

Днепропетровская область - 1021 случай;

Хмельницкая - 608 случаев;



Кировоградская область - 604 случая;

Черкасская область - 585 случаев;

Запорожская область - 547 случаев;

Черниговская область - 459 случаев;

Донецкая область - 350 случаев;



Николаевская область - 338 случаев;

Полтавская область - 289 случаев;

Сумская область - 246 случаев;



Херсонская область - 185 случаев;

Луганская область - 71 случай;





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Минздраве объяснили, почему в Украине началась вспышка коронавируса.

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