«Возвращаемся в СССР»: Игорь Коломойский призвал отказаться от крупных супермаркетов в пользу маленьких магазинов

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который сейчас находится в СИЗО , высказал мнение о необходимости кардинального изменения подходов к розничной торговле в стране. По его убеждению, современный формат крупных торговых центров должен уступить место мелким локальным объектам, что фактически означает возвращение к стандартам прошедшей эпохи.

Игорь Коломойский. Фото из открытых источников

"Необходимо проводить рассредоточение, причем это касается абсолютно всех подобных объектов, – подчеркнул Игорь Коломойский, описывая новое видение инфраструктуры. — Речь идет об отказе от концентрации торговых площадей в пользу небольших магазинов и локальных рынков. Мы фактически возвращаемся в СССР".

Предприниматель критиковал привычку современных граждан покупать ежедневные продукты в крупных сетевых маркетах. Он считает такую модель потребления нерациональной для бытовых нужд , особенно когда сейчас происходят удары РФ по ТРЦ.

"Сегодня человек, чтобы просто приобрести буханку хлеба, почему-то идет в супермаркет, — отметил Коломойский, вспоминая собственный прошлый опыт. – Зачем туда идти? Раньше у нас непосредственно возле дома, в полуподвальном помещении, работал обычный хлебный магазин. Ты просто заходил туда и покупал все, что нужно".

Бизнесмен добавил, что подобная модель обеспечивала потребности всего окружающего микрорайона, гарантируя качество товаров. По его словам, в столь небольшом жилом массиве все местные жители отоваривались рядом с домом, ведь там всегда был свежий хлеб, функционировал гастроном, а неподалеку располагался пункт приема стеклянной тары.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известный украинский журналист Дмитрий Гордон призвал граждан трезво оценивать текущие военные риски и без паники подготовить свои домохозяйства к возможным инфраструктурным и вызовам безопасности этой осенью. По его мнению, критическое положение военно-политического руководства в Кремле толкает агрессора к усилению воздушного террора против гражданского населения Украины.

