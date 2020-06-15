Возобновление полетов за границу: куда полетят первые самолеты с Украины

Язык
BTC/USD
9082.54
ETH/USD
224.11
LTC/USD
42.48
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
30.31
RUB/UAH
0.39
Виолетта Комаровская
В Украине стартовал очередной этап выхода из карантина. Уже сегодня украинцам разрешили лететь за границу. Восстановить международное сообщение с 15 июня удалось с несколькими странами, в частности, европейскими.
Первые самолеты из "Борисполя", согласно данным оналйн-табло, отправятся уже этим утром в Кишинев и бельгийский город Остенде. Чуть позже ожидается вылет в Минск и Ахмедабад. В обед самолеты отправятся в Амсетердам и Дубай. А ближе к вечеру - в Вильнюс и снова в Минск. С этих же городов должны прилететь самолеты и в Украину.
Был запланирован также рейс в Тель-Авив - на 16:10. Однако его отменили.
"С понедельника должно быть много рейсов. В планах 15 регулярных рейсов. Но будут ли они все выполнятся, говорить сложно. Компании начали продажу билетов, но спрос не такой большой. Возможно, некоторые запланированные рейсы будут отменять", - рассказал ранее генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.
Согласно данным на сайте аэропорта "Киев", все международные рейсы на сегодня отменены. А вот с одесского аэропорта должен отправиться самолет в Минск. В аэропортах Львова и Харькова международное авиасообщение пока не восстанавливали. Здесь принимают и отправляют лишь внутренние рейсы.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, куда в первую очередь полетят самолеты с Украины, и какие ограничения ожидают украинских пассажиров в аэропортах за границей. Например, прилетевшим в Великобританию придется соблюдать двухнедельный карантин. В аэропортах Турции украинцам придется пройти тест на коронавирус. США и Албания пока каких-либо требований не предъявляли.
С 27 июня самолеты с Украины планируют отправить в Тунис. Пассажирам также придется сдать тест на коронавирус в аэропорту.
Напомним, что самолеты между украинскими городами запустили еще 5 июня.
Также ранее "Комментарии" рассказывали, когда украинцы смогут полететь в Турцию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости