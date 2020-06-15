Возобновление полетов за границу: куда полетят первые самолеты с Украины

В Украине стартовал очередной этап выхода из карантина. Уже сегодня украинцам разрешили лететь за границу. Восстановить международное сообщение с 15 июня удалось с несколькими странами, в частности, европейскими.

Первые самолеты из "Борисполя", согласно данным оналйн-табло, отправятся уже этим утром в Кишинев и бельгийский город Остенде. Чуть позже ожидается вылет в Минск и Ахмедабад. В обед самолеты отправятся в Амсетердам и Дубай. А ближе к вечеру - в Вильнюс и снова в Минск. С этих же городов должны прилететь самолеты и в Украину.

Был запланирован также рейс в Тель-Авив - на 16:10. Однако его отменили.

"С понедельника должно быть много рейсов. В планах 15 регулярных рейсов. Но будут ли они все выполнятся, говорить сложно. Компании начали продажу билетов, но спрос не такой большой. Возможно, некоторые запланированные рейсы будут отменять", - рассказал ранее генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

Согласно данным на сайте аэропорта "Киев", все международные рейсы на сегодня отменены. А вот с одесского аэропорта должен отправиться самолет в Минск. В аэропортах Львова и Харькова международное авиасообщение пока не восстанавливали. Здесь принимают и отправляют лишь внутренние рейсы.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, куда в первую очередь полетят самолеты с Украины, и какие ограничения ожидают украинских пассажиров в аэропортах за границей. Например, прилетевшим в Великобританию придется соблюдать двухнедельный карантин. В аэропортах Турции украинцам придется пройти тест на коронавирус. США и Албания пока каких-либо требований не предъявляли.

С 27 июня самолеты с Украины планируют отправить в Тунис. Пассажирам также придется сдать тест на коронавирус в аэропорту.

Напомним, что самолеты между украинскими городами запустили еще 5 июня.

Также ранее "Комментарии" рассказывали, когда украинцы смогут полететь в Турцию.

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