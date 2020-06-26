Война на Донбассе: когда могут пройти местные выборы в ОРДЛО

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило 25 июня в формате видеоконференции, украинская сторона предоставила календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" необходимость таких шагов и вероятность выборов в ОРДЛО в этом году.

"Скорее наблюдается своеобразная политическая инерция"

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина отмечает, что нет ничего кардинально нового в идее обсуждать условно календарный план проведения выборов на временно оккупированной территории.

"Подобные дискуссии идут в политической подгруппе на протяжении всех 6 лет войны в том или ином виде, – говорит аналитик. – То, что это делается сейчас, не связано с приближающимися местными выборами. Скорее наблюдается своеобразная политическая инерция".

Мария Золкина подчеркивает, что весь первый год президентства Владимира Зеленского прошел под флагом высоких планок и максимальных целей.

"Реинтеграция – побыстрее, выборы – побыстрее, возвращение Украины на оккупированные территории – побыстрее. Но блицкриг на переговорах с Россией уже не удался, – отмечает аналитик. – При этом какие-то основные направления и лозунги остаются на повестке дня. И одним из них является идея выборов в ОРДЛО одновременно с остальной Украиной".

Эксперт напоминает, что в 2019-м не было ответов на вопросы – какой видится реинтеграция, на каких условиях новая украинская власть готова договариваться с Кремлем. Потому в прошлом году любые вопросы о проведении выборов в ОРДЛО (ходили разговоры даже о выборах там по украинскому законодательству весной-2020) вызывали массу критику. Эта идея выглядела абсолютно неаргументированной, необоснованной, не учитывающей темпы нормальной безопасной реинтеграции.

"И на сегодняшний день даже самые большие сторонники проведения максимально быстрой реинтеграции, невзирая на риски, понимают, что выборы в ОРДЛО, как минимум осенью-2020, абсолютно нереалистичны, – уверена Мария Золкина. – При этом и Офис президента, и украинские представителе в ТКГ продолжают говорить, что мы готовы. И определенная логика в их действиях есть".

Как поясняет аналитик, уже четко артикулированы условия, при которых украинская власть может согласиться на эти выборы.

"При этом идея возврата контроля за границей (до выборов) всё больше укрепляется в переговорной позиции официального Киева, – отмечает Мария Золкина. – В прошлом году, в декабре, на нормандской встрече, эта идея звучала как отход от Минских соглашений, и Путин ее категорически не принял. Но с тех пор украинская сторона тихо-спокойно продолжает месяц за месяц настаивать, что контроль за границей до выборов – обязателен. И на вчерашнем заседании ТКГ среди условий для проведения выборов обозначались не только вопросы безопасности в буквально смысле (деоккупация, разоружение, демилитаризация), но и вопрос контроля за границей".

Но сам по себе вынесение этого плана на обсуждение вовсе не значит, что выборы можно проводить через четыре месяца, подчеркивает аналитик. Зато обозначает определенную логику переговоров от украинской стороны.

"И частью этой логики является констатация того, что мы к выборам готовы, но определенные условия обязательно должны быть соблюдены. При этом понятно, что выполнение этих условий, равно как техническая подготовка выборов, невозможны за оставшееся время. Та же демилитаризация должна быть верифицирована, находиться под контролем какого-то международного актора. Так что происходящее это – инерция, а также в определенном смысле укрепление украинской переговорной позиции", – резюмирует Мария Золкина.

"Избирательная повестка не исчерпала себе в рамках переговорного формата"

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян уверен, что вероятность выборов в ОРДЛО одновременных с местными украинскими крайне низка. Даже ближе к невозможному.

"Но избирательная повестка не исчерпала себе в рамках переговорного формата, – подчеркивает эксперт. – РФ пытается обвинить Украину в саботировании политического урегулирования. На самом деле, сама саботируя вообще процесс реитнгерации. Соответственно, демонстрация с украинской стороны готовности проведения выборов как одного из элементов политического урегулирования – тактически ценна сама по себе. А также важна тем, что это (проведение выборов) вносится как элемент украинской повестки с позиции необходимых предусловий на различных этапах".

Эксперт напоминает, что во время вчерашнего заседания была отмечена возможность проведения выборов в ОРДЛО Украины исключительно после:

– всеобъемлющей деэскалации;

– вывода иностранных военных подразделений и техники;

– разоружения незаконных вооруженных формирований;

– восстановления контроля со стороны украинской власти над государственной границей в зоне конфликта.

"Таким образом, Украина подтверждает свою готовность, в том числе к проведению выборов (что никогда и не отрицалось) – но лишь как одного из элементов полного пакета политического урегулирования, – поясняет Олег Саакян. – А чтобы выборы стали конструктивным элементом и вообще состоялись, необходим целый ряд вышеназванных условий. Получается, что Украина не оторвано, а в привязке к выборам показывает логику и необходимость целого ряда безопасностных предусловий. И, соответственно, говоря о выборах, мы говорим на самом деле о безопасности".

Россия же, отмечает эксперт, всячески пытается, чтобы выборы стали не элементом урегулирования, не частью общего пакета договоренностей, а неким самодостаточным действием. Которое бы привело к легализации российского влияния через оккупированные территории – в целом на Украину. Без действенного прекращения войны и без урегулирования как такового.

"Проведение выборов в ОРДЛО осенью не реально"

Основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко считает, что проведение выборов в ОРДЛО осенью не реально. Не только по политическим соображениям, но и в связи с эпидемиологической ситуацией, которая складывается в мире.

"Осенью ожидается новая волна COVID-19 – и Россия не собирается выводить свои гибридные войска и вооружение с Донбасса, – подчеркивает Роман Бурко. – Интересно, что вчера на сайтах оккупационных администраций так называемых "ДНР" и "ЛНР" появились агитационные публикации о том, что каждый гражданин, имеющий российский паспорт, может принять участие в голосовании по изменениям в Конституцию РФ. Голосование для жителей ОРДЛО происходит на участках в Ростовской области с 25 июня по 1 июля".

По мнению эксперта, учитывая такой контекст, можно считать, что текущие консультации – это сугубо попытки хоть как-то обозначить, что на оккупированной территории находятся украинские граждане, которых РФ всё больше затягивает в свою зону влияния. В том числе – и такими действиями, как приглашение к голосованию за изменения российской Конституции.

"Конечно, для Путина Донбасс – это только "серая зона", где он легко может нарисовать пару миллионов дополнительных голосов в свою пользу, – отмечает Роман Бурко. – А местным жителям это представляют как шаг к интеграции с РФ".

Ранее стало известно, кто с Донбасса вошел в украинскую делегацию ТКГ.

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