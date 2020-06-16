ВНО в Украине под угрозой срыва: когда абитуриенты смогут написать тестирование

Внешнее независимое оценивание в июне могут отменить из-за вспышки коронавируса в Украине. Об этом заявила временный руководитель Министерства образования Любомира Мандзий в интервью телеканалу "Украина 24". ВНО в таком случае перенесут на август.

Основная сессия ВНО должна стартовать уже 25 июня. Именно в этот день абитуриенты будут писать тест по математике. Последняя в расписании и химия и ее назначили на 17 июля.

Пока даты не переносили, но такова вероятность есть, говорит Мандзий. Количество новых случаев коронавируса в Украине растет и сегодня специальная комиссия должна утвердить правила, которые и определят, когда и при каких обстоятельствах можно будет проводить тестирование в Украине.

"Комиссия должна определить показатели эпидситуации, при которых можно провести ВНО. Если наши условия показателям соответствовать не будут, перенесем тестирование на август", - рассказала чиновница.

Также в Министерстве образования рассматривают вариант проведения ВНО- 2020 в онлайн-режиме. Правда, говорит Мандзий, пока придумать, как это сделать с соблюдением всех требований, не удалось.

Вместе с тем, отменять внешнее тестирование совсем не будут. Такой вариант развития событий в Минобразования даже не рассматривают.

Отметим, что накануне абитуриенты могли написать онлайн пробное тестирование по украинскому языку. Не все смогли попасть в свой личный кабинет на сайте ВНО, так как сервер не выдержал нагрузки. В Минфине пообещали, что деньги за пробное тестирование абитуриентам вернут. За каждый предмет они заплатили чуть менее 150 гривен.

Также ранее в Минфине рассказали, когда собираются отказаться от кредитов МВФ. А вы как считаете, это реально?

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