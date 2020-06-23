Виктор Медведчук показал журналистам первые украинские азбуки и грамматики из семейной коллекции

Народный депутат Украины Виктор Медведчук во время интервью агентству Reuters продемонстрировал журналистам уникальные печатные издания из семейной коллекции старинных книг. В библиотеке политика - первые украинские азбуки и грамматики.

Среди раритетных изданий, которые хранятся в семейной коллекции Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, ‒ "Грамматика малороссийского наречия" русского филолога А. Павловского, которая увидела свет в Петербурге в 1818 году.





Также Виктор Медведчук продемонстрировал знаменитую "Русалку Днестровую" ‒ первую книгу, напечатанную с использованием современного украинского алфавита и фонетического принципа современного украинского языка. Эта книга была издана в 1837 году в Будапеште. В этот альманах вошли произведения галицких писателей М. Шашкевича, И. Вагилевича, Я. Головацкого, украинские народные песни, переводы сербских народных песен и отрывков из Краледворской рукописи, опись древних славянских рукописей Львовского книгохранилища, а также рецензия на сборник свадебного фольклора.





"А это "Виргилиева Энеида" Котляревского, которая является первым художественным произведением, напечатанным на украинском языке", ‒ отметил Медведчук, показав издание 1842 года.





Особое место в коллекции политика занимает "Букварь южнорусский" Тараса Шевченко, где впервые было использовано правописание, которое существует в современном украинском языке.

"В подобранных для чтения текстах "Букваря южнорусского" использовались украинские пословицы, поговорки и стихотворения, написанные самим Тарасом Шевченко", ‒ подчеркнул Медведчук, продемонстрировав издание 1861 года. Также политик показал фрагмент 42-строчной Библии Гутенберга – один лист, покрытый двумя колонками плотного черного шрифта с красными рубриками. По словам Медведчука, эта Библия является точкой отсчета истории книгопечатания в Европе и была изготовлена с использованием печатной машины с подвижным типом, изобретенной Иоганном Гутенбергом в Германии в XV веке. Тираж Библии Гутенберга составил 180 экземпляров. До наших дней сохранилось только несколько десятков томов данной Библии, и исследователи пытаются собрать информацию о разрозненных фрагментах. Для Библии Гутенберг изготовил новый, улучшенный шрифт, приближенный к рукописному. Эта Библия набрана текстурой, которая является разновидностью готического письма.

В 2012 году Медведчук приобрел фрагмент Библии, который является частью одного экземпляра Библии Гутенберга из коллекции американского продавца книг Габриэля Уэллса. "Я купил его сразу и, честно говоря, даже не торговался", ‒ признался политик. Ранее "Комментарии" также рассказывали о книгах, которые идеально подходят для развития критического мышления.



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