Виктор Медведчук готов предоставить ученым доступ к редчайшему фрагменту Библии Гуттенберга

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Народный депутат Виктор Медведчук показал журналистам Международного информационного агентства Reuters уникальный фрагмент Библии Гуттенберга. Его председатель политсовета ОПЗЖ считает одним из самых ценных экземпляров своей коллекции книг, которая насчитывает около 8 тысяч экземпляров, в том числе раритетных и очень редких.
Бумажную страницу из Библии Гуттенберга политик, и вовсе, называет уникальной. Сама Библия является первой крупноформатной печатной книгой в истории человечества.
"Этому фрагменту Библии Гутенберга фактически 570 лет. Когда мне его предложили, я вам скажу, я не раздумывал, не торговался по цене. Книга 1453 года. Более того, это книга, которая внесла самый большой вклад в развитие современной цивилизации, Библия Иоганна Гутенберга. Она была первой печатной книгой. Это очевидный факт, который, как мне кажется, для любого коллекционера имеет огромное значение", - объяснил Медведчук.
Журналистам Reuters Виктор Медведчук рассказал, что страница из его коллекции – это фрагмент Библии, которую в прошлом веке приобрел американский продавец книг Габриэль Уэллс. Подобных в мире почти не осталось, поэтому украинские ученые радуются наличию в Украине такого раритета.
"Это абсолютно публичные аукционы, где любой имеет право приобрести такой раритет. Если же такие вещи привозят в Украину, то только надо поблагодарить этих людей, благодаря которым Украина увеличивает свои коллекции", - рассказывает директор Музея книги и печати Украины Валентина Бочковская.
Коллекционный фрагмент содержит 4 псалма: 49, 50, 51 и 52. Виктор Медведчук говорит, что ученые, если захотят, вполне могут получить к нему доступ.
Всего коллекция старинных книг семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко насчитывает 8000 томов. Это крупнейшая частная коллекция в Украине, пять книг из которой существуют в единственном экземпляре. Есть среди печатных сокровищ первая книга, напечатанная на украинском языке, – "Энеида" Котляревского, и первая книга, напечатанная с использованием украинского алфавита, – "Русалка Днестровская". Кроме того, в библиотеке есть первая Грамматика украинского языка и первый украинский букварь, изданный Тарасом Шевченко, а также первые прижизненные издания Пушкина, Гоголя, Лермонтова и других выдающихся писателей.
Среди уникальных книг в личной библиотеке Медвечука есть также "Триодь Постная" (сборник песен во время Великого поста, считается первой книгой, напечатанной на территории Российского царства) и "Апостол" Ивана Федорова, ставший первой книгой, изданной на территории современной Украины.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Виктор Медведчук показал самые ценные печатные экземпляры из семейной коллекции книг.
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