Виктор Медведчук готов предоставить ученым доступ к редчайшему фрагменту Библии Гуттенберга

Народный депутат Виктор Медведчук показал журналистам Международного информационного агентства Reuters уникальный фрагмент Библии Гуттенберга. Его председатель политсовета ОПЗЖ считает одним из самых ценных экземпляров своей коллекции книг, которая насчитывает около 8 тысяч экземпляров, в том числе раритетных и очень редких.

Бумажную страницу из Библии Гуттенберга политик, и вовсе, называет уникальной. Сама Библия является первой крупноформатной печатной книгой в истории человечества.

"Этому фрагменту Библии Гутенберга фактически 570 лет. Когда мне его предложили, я вам скажу, я не раздумывал, не торговался по цене. Книга 1453 года. Более того, это книга, которая внесла самый большой вклад в развитие современной цивилизации, Библия Иоганна Гутенберга. Она была первой печатной книгой. Это очевидный факт, который, как мне кажется, для любого коллекционера имеет огромное значение", - объяснил Медведчук.

Журналистам Reuters Виктор Медведчук рассказал, что страница из его коллекции – это фрагмент Библии, которую в прошлом веке приобрел американский продавец книг Габриэль Уэллс. Подобных в мире почти не осталось, поэтому украинские ученые радуются наличию в Украине такого раритета.

"Это абсолютно публичные аукционы, где любой имеет право приобрести такой раритет. Если же такие вещи привозят в Украину, то только надо поблагодарить этих людей, благодаря которым Украина увеличивает свои коллекции", - рассказывает директор Музея книги и печати Украины Валентина Бочковская.



Коллекционный фрагмент содержит 4 псалма: 49, 50, 51 и 52. Виктор Медведчук говорит, что ученые, если захотят, вполне могут получить к нему доступ.





Всего коллекция старинных книг семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко насчитывает 8000 томов. Это крупнейшая частная коллекция в Украине, пять книг из которой существуют в единственном экземпляре. Есть среди печатных сокровищ первая книга, напечатанная на украинском языке, – "Энеида" Котляревского, и первая книга, напечатанная с использованием украинского алфавита, – "Русалка Днестровская". Кроме того, в библиотеке есть первая Грамматика украинского языка и первый украинский букварь, изданный Тарасом Шевченко, а также первые прижизненные издания Пушкина, Гоголя, Лермонтова и других выдающихся писателей.

Среди уникальных книг в личной библиотеке Медвечука есть также "Триодь Постная" (сборник песен во время Великого поста, считается первой книгой, напечатанной на территории Российского царства) и "Апостол" Ивана Федорова, ставший первой книгой, изданной на территории современной Украины.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Виктор Медведчук показал самые ценные печатные экземпляры из семейной коллекции книг.

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