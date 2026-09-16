Весенний перерасчет выплат: стало известно, кого охватит индексация пенсий с 1 марта 2027 года

Весной 2027 года украинское правительство проведет плановое ежегодное повышение пенсий для большинства пожилых людей. Финансовое обеспечение для реализации этого шага уже успешно интегрировано в главный финансовый документ страны на предстоящий период.

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Народная депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк в своем официальном Telegram-канале подтвердила готовность государства выполнить эти социальные обязательства.

"В 2027 году ежегодная индексация пенсий должна состояться с 1 марта и охватить почти 10 млн пенсионеров, – проинформировала парламентария своих подписчиков. Отмечая надежность выплат, представитель Верховной Рады добавила: — Средства на это уже предусмотрены в проекте Государственного бюджета".

В то же время, точные показатели, на которые поднимутся ежемесячные выплаты, пока официально не утверждены. В текущих бюджетных расчетах отсутствуют фиксированные цифры или заранее определенный процент увеличения.

"Конкретный размер повышения пока не определен, – объясняют аналитики социальной сферы, отмечая, что финальные подсчеты сделают позже. Специалисты отмечают: Коэффициент станет известен после того, как Кабинет Министров утвердит его с учетом уровня инфляции и темпов роста средней заработной платы, с которой уплачивался единый социальный взнос".

Кроме того, народная депутат развеяла опасения граждан относительно возможной отмены надбавок из-за экономии бюджетных средств. Распространенная в СМИ информация о так называемом "обнулении" индексации доходов с января 2027 касается абсолютно других финансовых инструментов.

"Нет, это два разных механизма, — отмечается в разъяснении профильного комитета по поводу слухов об отмене мартовского пересчета. Законодатели уверяют: — Предусмотренное проектом бюджета обнуление индексации доходов с января не отменяет мартовскую индексацию пенсий. Она проводится по отдельным правилам и обязательно состоится".

Таким образом, факт проведения весенней реформы окончательный, однако говорить о финансовом эквиваленте доплат в гривнах можно будет только после соответствующего постановления Кабмина ближе к концу зимы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с нового бюджетного года в Украине будет повышена минимальная зарплата и прожиточный минимум.