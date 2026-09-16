Весенний перерасчет выплат: стало известно, кого охватит индексация пенсий с 1 марта 2027 года

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Недилько Ксения
Весной 2027 года украинское правительство проведет плановое ежегодное повышение пенсий для большинства пожилых людей. Финансовое обеспечение для реализации этого шага уже успешно интегрировано в главный финансовый документ страны на предстоящий период.
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Народная депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк в своем официальном Telegram-канале подтвердила готовность государства выполнить эти социальные обязательства.
В то же время, точные показатели, на которые поднимутся ежемесячные выплаты, пока официально не утверждены. В текущих бюджетных расчетах отсутствуют фиксированные цифры или заранее определенный процент увеличения.
Кроме того, народная депутат развеяла опасения граждан относительно возможной отмены надбавок из-за экономии бюджетных средств. Распространенная в СМИ информация о так называемом "обнулении" индексации доходов с января 2027 касается абсолютно других финансовых инструментов.
Таким образом, факт проведения весенней реформы окончательный, однако говорить о финансовом эквиваленте доплат в гривнах можно будет только после соответствующего постановления Кабмина ближе к концу зимы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что с нового бюджетного года в Украине будет повышена минимальная зарплата и прожиточный минимум.