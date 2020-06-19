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Венгрия изменила правила въезда в страну для украинцев

Названы условия, при которых украинцам не придется отправляться на карантин при въезде в Венгрию

сегодня, 22:08
Автор:

Татьяна Веремеева
Венгрия изменила правила въезда в страну для украинцев

Венгрия возобновила пропуск через границу пассажирских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Согласно новым условиям пересечения границы, граждане Венгрии могут въезжать в свою страну без необходимости проходить карантин. Также изменились и условия пересечения венгерской границы и для украинцев. Так, теперь наши сограждане, которые въезжают в 30-километровую зону, не будут отправляться на карантин. Правда страну им придется покинуть в течение 24 часов.

Если же необходимо заехать на территорию Венгрии с целью транзитного проезда, то при себе необходимо иметь любой документ, который подтверждает право пребывания в стране назначения, выданный этой страной. Транзитный проезд по территории Венгрии разрешен круглосуточно.  Но есть еще одно условие – придется дать согласие на тест на COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Ранее "Комментарии" писали, что волна коронавируса накрывает Украину с новой силой. Третий день подряд в стране фиксируют рекорд по количеству новых случаев инфицирования. В этот раз Украина приблизилась к тысяче. По данным Минздрава, за прошедшие сутки позитивные тесты на COVID-19 с лаборатории получил 921 украинец.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/tranzit-bez-karantinu-prikordonniki-ugorshchini-povidomili-pro-deyaki-pravila-dlya-vizdu-/
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