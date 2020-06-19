Венгрия изменила правила въезда в страну для украинцев

Язык
BTC/USD
9307.30
ETH/USD
228.25
LTC/USD
42.98
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
30.15
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
Венгрия возобновила пропуск через границу пассажирских
автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы
Украины.
Согласно новым условиям пересечения границы, граждане
Венгрии могут въезжать в свою страну без необходимости проходить карантин.
Также изменились и условия пересечения венгерской границы и для украинцев. Так,
теперь наши сограждане, которые въезжают в 30-километровую зону, не будут
отправляться на карантин. Правда страну им придется покинуть в течение 24
часов.
Если же необходимо заехать на территорию Венгрии с целью
транзитного проезда, то при себе необходимо иметь любой документ, который
подтверждает право пребывания в стране назначения, выданный этой страной. Транзитный
проезд по территории Венгрии разрешен круглосуточно. Но есть еще одно условие – придется дать
согласие на тест на COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.
Ранее "Комментарии" писали, что волна
коронавируса накрывает Украину с новой силой. Третий день подряд в стране
фиксируют рекорд по количеству новых случаев инфицирования. В этот раз Украина
приблизилась к тысяче. По данным Минздрава, за прошедшие сутки позитивные тесты
на COVID-19 с лаборатории получил 921 украинец.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости