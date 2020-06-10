В ВОЗ объяснили, на сколько высок риск заразиться коронавирусом от пациента без симптомов

Пациенты с коронавирусом, у которых болезнь протекает без симптомов, очень редко заражают других людей. Об этом заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом, отбрасывать этот путь инфицирования совсем они не рекомендуют.

Самая большая вероятность заразится коронавирусом - это подхватить его от пациента с выраженными симптомами, утверждают в ВОЗ. Именно поэтому призывают страны сосредоточиться на поиске таких больных. Угроза дальнейшего распространения будет тем выше, чем больше таких людей будут находится в обществе, а не под наблюдением врачей.

Вместе с тем, риск подхватить COVID-19 от бессимптомного пациента значительно ниже. Но и он есть, говорят в организации. И все же этот фактор передачи далеко не самый главный.

"По нашей информации, передача коронавируса от человека без симптомов дальше все еще случается довольно редко", - сообщила на брифинге в Женеве глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове.

И все же, говорит Ван Керхове, этот путь передачи изучен не достаточно хорошо. Поэтому призывает отслеживать и тестировать и тех, кто контактировал с такими пациентами.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине резко увеличилось количество летальных случаев коронавируса. Это как раз совпало со стартом нового этапа ослабления карантинных ограничений. Как думаете, могут ли эти два события быть связанны между собой?





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