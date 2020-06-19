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В Украину прибыл спецрейс с 14 украинскими моряками, которые более трех лет провели за решеткой в Ливии

Украинских моряков в Ливии подозревали в причастности к контрабанде нефтепродуктов

сегодня, 15:49
Автор:

Татьяна Веремеева
В Украину прибыл спецрейс с 14 украинскими моряками, которые более трех лет провели за решеткой в Ливии

Фото: Офис президента

Сегодня, 19 июня, в международный аэропорт "Борисполь" прибыл специальный рейс с 14 украинцами на борту, которые более трех лет находились в заключении в Ливии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о 14 членах экипажа танкера "Рута", которых в апреле 2017 года задержали в Ливии по обвинению в причастности к контрабанде нефтепродуктов. Ливийские судебные инстанции не могли завершить рассмотрение дела украинцев из-за сложной внутриполитической ситуации. В сообщении говорится, что вернуть моряков в Украину удалось после длительных переговоров представителей украинской власти с ливийской стороной.

Ранее "Комментарии" писали, что Министерство иностранных дел Украины находится на финальной стадии согласования меморандума по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.  "Это не просто текст, это доказательства, это свидетельство наших моряков, это результаты определенных экспертиз, которые ложатся в основу наших исковых требований, это гарантии прекращения уголовного преследования в отношении наших моряков, российская сторона не имела права привлекать к уголовной ответственности, безусловно, этот вопрос компенсации, как материальной, так и морального характера", – сообщил заместитель главы ведомства Евгений Енин, при этом не указав конкретных сумм, которые будет требовать украинская сторона.


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