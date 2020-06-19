В Украину прибыл спецрейс с 14 украинскими моряками, которые более трех лет провели за решеткой в Ливии

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Татьяна Веремеева
Фото: Офис президента
Сегодня, 19 июня, в международный аэропорт "Борисполь" прибыл специальный
рейс с 14 украинцами на борту, которые более трех лет находились в заключении в
Ливии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Речь идет о 14 членах экипажа танкера "Рута", которых в апреле 2017 года задержали в Ливии по обвинению в причастности к контрабанде нефтепродуктов. Ливийские судебные инстанции не могли завершить рассмотрение дела украинцев из-за сложной внутриполитической ситуации. В сообщении говорится, что вернуть моряков в Украину удалось после длительных переговоров представителей украинской власти с ливийской стороной.
Ранее "Комментарии" писали, что Министерство иностранных дел Украины
находится на финальной стадии согласования меморандума
по делу о захвате моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018
года. "Это не просто текст, это
доказательства, это свидетельство наших моряков, это результаты определенных
экспертиз, которые ложатся в основу наших исковых требований, это гарантии
прекращения уголовного преследования в отношении наших моряков, российская
сторона не имела права привлекать к уголовной ответственности, безусловно, этот
вопрос компенсации, как материальной, так и морального характера", – сообщил заместитель
главы ведомства Евгений Енин, при этом не указав конкретных сумм, которые будет
требовать украинская сторона.
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