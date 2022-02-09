В украинских школах изменят дизайн столовых: как они будут выглядеть (ФОТО)

В нашей стране утверждено, как одинаково должны выглядеть интерьеры школьных столовых в учебных заведениях. Для этого Министерство развития общин и территорий создало специальное пособие, где утвержден единый дизайн.

Новый дизайн столовой в школе (фото: minregion)

По словам специалистов, по этим рекомендациям можно постепенно оформлять помещения школьных столовых нашей страны по требованиям стандартного современного дизайна. На страницах пособия представлены два варианта. Первый — более универсальный и более дешевый. А второй вид дизайна — недешев и сложен.

По первому варианту дают предложения изготовить подвесные потолки типа Армстронг. Здесь указано, что стены и колонны можно окрашивать акриловой однотонной краской, а для защиты от солнца будут служить жалюзи на окнах.

Еще в помещении, где едят школьники, должна быть мебель из ДСП на металлических каркасах, подвесные светильники и накладные умывальники.

На фото можно посмотреть, что столы и стульчики будут белого цвета.

Во втором, усложненном варианте кроме окрашенных стен должны быть индивидуальные графические рисунки. Еще на колоннах будут размещены панели из дерева.

Вся мебель для столовой должна быть однотонной, изготовленной из экологичного материала. На фотографиях пособия можно увидеть столы серого цвета, а стульчики в желтом цвете.

Для защиты от солнечных лучей будут служить рулонные шторы, которые повесят на окна вместо жалюзи.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Клопотенко рассказал, почему не всем детям нравится новое школьное меню. Некоторые школьные столовые решили убрать соль и сахар из своих блюд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!