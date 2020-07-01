В Украине ужесточили штрафы для водителей: за что могут посадить

В Украине с сегодняшнего дня, 1 июля, выросли штрафы за пьяное вождение. Если водитель сядет за руль в нетрезвом виде, может заплатить до 34 тысяч гривен, а в некоторых случаях даже оказаться за решеткой. Об этом пишет "Новое время".

Отныне нетрезвое вождение больше не считается административным правонарушением. Теперь за него водители несут уголовную ответственность. Она, к слову, намного жестче, чем была ранее. Например, штрафы выросли в некоторых случаях более чем в три раза. Если до этого момента, сев за руль пьяным, водитель мог заплатить около 10 тысяч гривен, то отныне его могут оштрафовать на сумму в размере от 17 до 34 тысяч гривен. Если первый штраф не подействует и водителя вновь поймают за рулем в нетрезвом виде, то заплатить уже придется 51 тысячу гривен. А вот водительские права отберут сразу на три года. Причем, сделать это могут даже после первого правонарушения.

Уголовная ответственность предусмотрена в следующих случаях:

- вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Употребление за рулем препаратов, которые замедляют реакцию;

- передача автомобиля другому пьяному человеку;

- отказ проходить тест на алкоголь и наркотики;

- употребление алкоголя или наркотических средств после ДТП или после того, как автомобиль остановил полицейский.

Оказаться за решеткой водитель, который сел за руль после употребления алкоголя, может, если устроит пьяное ДТП с пострадавшими.

Закон, который усиливает ответственность за пьяное вождение, должен был вступить в действие еще 1 января, но его отложили на полгода.

Также в Украине планируют повысить штрафы за превышение скорости. Как именно, "Комментарии" рассказывали ранее.

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