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В Украине стартует ВНО: что нужно знать

Первым украинские абитуриенты напишут внешнее независимое оценивание по математике

сегодня, 08:48
Автор:

Виолетта Комаровская
В Украине стартует ВНО: что нужно знать

Сегодня, 25 июня, в Украине стартует основная сессия ВНО. Несмотря на карантин и множество слухов об отмене тестирования, абитуриенты все же пойдут в аудитории, чтобы проверить свои знания. Первым их уже сегодня ожидает испытание по математике. 

К слову, формат тестирования из-за карантина пришлось немного сменить. Например, кроме обязательных тетрадей с тестами абитуриенты могут еще и получить защитную маску. Зайти на пункт тестирования также можно будет намного раньше. 

"Мы решили избежать большого скопления людей около входов в пункт тестирования. Поэтому запускать участников начнем в 9:50. Чтобы зайти, у них будет время до 10:50. В приглашении-пропуске это все указано", - сообщили в Центре оценивания качества образования.

На входе в пункт тестирования у абитуриента попросят не только предъявить документы, но еще и измеряют ему температуру. Пройти внутрь можно будет исключительно в маске. Ранее и.о. министра образования Любомира Мандзий пообещала, что маски участникам ВНО будут выдавать прямо в пунктах тестирования. Их купили за бюджетные средства.   

К слову, список документов, которые участник ВНО должен иметь при себе, не изменился. С собой нужно взять: оригинал сертификата ВНО, паспорт или другой документ, указанный в сертификате, приглашение-пропуск. 

"Мы также советуем с собой взять 2-3 ручки насыщенного черного цвета, а также бутылку воды без этикетки. Средства индивидуальной защиты можно будет положить на рабочий стол и пользоваться ими при необходимости", - говорится в сообщении Центра. 

В частности, на рабочем столе разрешат держать антисептик. 

На внешнее независимое тестирование по математике зарегистрировались чуть более 186 тысяч человек. Те, кто из уважительных причин не напишет ВНО по математике сегодня, сможет это сделать во время дополнительной сессии, которая стартует в июле.

Также ранее "Комментарии" рассказывали, кому в Украине разрешили не сдавать ВНО в этоим году. 


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Источник: https://testportal.gov.ua/
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