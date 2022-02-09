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В Украине собираются в десять раз увеличить штрафы для владельцев элитных машин: сколько будут платить нарушители

Законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение ПДД в 10 раз для владельцев элитных машин

сегодня, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева
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В новом законопроекте украинских нардепов предусмотрено увеличить штрафы за превышение скорости в 10 раз для водителей элитного автотранспорта. По соответствующей статье отечественного Налогового кодекса, под это определение попадают автомобили, которые стоят более 375 размеров минимальных зарплат, или почти 85 тысяч долларов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте украинского парламента.

В Украине собираются в десять раз увеличить штрафы для владельцев элитных машин: сколько будут платить нарушители

Штрафы хотят увеличить для владельцев элитных автомобилей (фото из открытых источников)

К слову, сейчас за превышение скорости на 20- 50 км/ч на дорогах населённого пункта водителю выписывают штраф в размере 340 грн. Водители элитных авто получат квитанцию со штрафом в размере 3400 грн. Так же, за управление без водительского удостоверения водитель обычного автомобиля должен будет заплатить 3400 грн, а для водителей престижных автомобилей размер штрафа составит 34 тысячи грн.

Управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения грозит водителям элитных иномарок штрафом в размере 170 тысяч гривен и лишением водительского удостоверения на немалый срок — 10 лет.

В проекте нового закона предусмотрено ощутимое увеличение штрафных санкций для нарушителей по 10 статьям Кодекса об административных нарушениях. Этот законопроект с новыми увеличенными размерами штрафов за нарушение ПДД может вступить в действие уже с 1 января следующего года.

Напомним, что "Комментарии" информировали о штрафах за летние шины зимой и постоянно включенные фары. МВД намерено кардинально обновить ПДД. Больше всего на себя обращают внимание такие нововведения, которые могут ждать украинских автовладельцев, как штрафы за летние шины зимой, а также новые правила по включенным фарам.


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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38911?fbclid=IwAR0LE8HfGWqg3BMgqrfxAO8a9rttK30W_eL4obbYpS8BL-AuC4vt4T9J1Z8
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