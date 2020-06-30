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В Украине с первого июля увеличатся соцвыплаты

Изменения коснутся прожиточного минимума, пенсий и помощи на воспитание ребенка

сегодня, 10:31 comments685
Автор:

Владимир Лавский
В Украине с первого июля увеличатся соцвыплаты

В Украине с первого июля увеличатся соцвыплаты для населения. Об этом сообщает "Новое время". 

К примеру, на 91 гривну вырастет прожиточный минимум, который теперь будет становить  2118 грн. Для работоспособных лиц прожиточный минимум составит 2197 грн (вместо 2102), для лиц, которые потеряли работоспособность, - 1712 грн (вместо 1638). 

В связи с повышением прожиточного минимума изменился ряд других социальных выплат. Так, с первого июля для одиноких родителей, которые воспитывают детей до 6 лет, помощь составит 1859 гривен, с 6 до 18 лет - 2318 гривен. 

Государственная помощь на детей до шести лет, над которыми установлена опека, составит 4647,5 грн, а если ребенку  от 6 до 18 лет, то  5795 грн.

Для детей с инвалидностью -  6226,5 грн (до шести лет) и 7763 грн (с шести до 18 лет). 

Минимальная пенсия в Украине  увеличиться до  1712 грн, что на 74 грн больше предыдущего показателя. 

Ранее "Комментарии" разбирались, как уравнение фактического и номинального прожиточного минимума изменит жизнь украинцам. 




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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/pensiya-v-ukrajini-z-1-lipnya-zroste-pidvishchuyetsya-prozhitkoviy-minimum-i-viplati-na-ditey-novini-ukrajini-50094445.html
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