В Украине с первого июля увеличатся соцвыплаты для населения. Об этом сообщает "Новое время".

К примеру, на 91 гривну вырастет прожиточный минимум, который теперь будет становить 2118 грн. Для работоспособных лиц прожиточный минимум составит 2197 грн (вместо 2102), для лиц, которые потеряли работоспособность, - 1712 грн (вместо 1638).

В связи с повышением прожиточного минимума изменился ряд других социальных выплат. Так, с первого июля для одиноких родителей, которые воспитывают детей до 6 лет, помощь составит 1859 гривен, с 6 до 18 лет - 2318 гривен.

Государственная помощь на детей до шести лет, над которыми установлена опека, составит 4647,5 грн, а если ребенку от 6 до 18 лет, то 5795 грн.



Для детей с инвалидностью - 6226,5 грн (до шести лет) и 7763 грн (с шести до 18 лет).

Минимальная пенсия в Украине увеличиться до 1712 грн, что на 74 грн больше предыдущего показателя.

Ранее "Комментарии" разбирались, как уравнение фактического и номинального прожиточного минимума изменит жизнь украинцам.









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