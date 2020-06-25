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В Украине хотят существенно увеличить штрафы за нарушения правил дорожного движения

В скором времени в Украине значительно вырастут штрафы за нарушение скорости

сегодня, 14:51
Автор:

Владимир Лавский
В Украине хотят существенно увеличить штрафы за нарушения правил дорожного движения

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который предусматривает значительное увеличение штрафов за нарушение скорости. Об этом сообщил замминистра МВД Антон Геращенко в интервью РБК-Украина. 

"Мы должны поднимать верхний порог наказаний. Сейчас если водитель превысил скорость чем чем на 50 км/час, то он должен заплатить 127,5 грн, если свыше - то 510 гривен. Мы подготовили законопроект, согласно которому штраф за нарушение более чем в 50 км/час обойдется водителю в 3400 грн", - сказал Геращенко. 

Также замминистра МВД сообщил, что идеально было бы измерять штрафы процентами от дохода граждан, как это делают в Финляндии и Швейцарии. Таким показателем может быть 2%. Например, если глава госкомпании получает 10 млн гривен, то за нарушение ПДД он вынужден будет заплатить 200 тысяч гривен. По мнению Геращенко, это позволит уменьшить количество нарушений. 

Как ранее писали "Комментарии", Антон Геращенко объяснил в этом же интервью, кто демонизировал Арсена Авакова в глазах украинцев. 



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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/anton-gerashchenko-poroshenko-pyat-let-delal-1593001056.html
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