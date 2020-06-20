В США назвали новые условия для желающих въехать в страну из Украины

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине опубликовало новые условия въезда в страну для наших сограждан. Соответствующая информация появилась на странице ведомства в Facebook.



Так, украинцы смогут въехать на территорию США при условии, что у них есть действительная виза. Кроме того, в течение 14 дней до поездки в Штаты необходимо находиться в Украине либо в другой стране, на которую не распространяются ограничения, связанные с инфекцией коронавируса. Например, транзит через определенные страны, в перечень которых попадают страны Шенгенской зоны, Великобритания, Ирландия, Китай, Иран или Бразилия, сейчас запрещен для большинства иностранцев с визами.

В то же время выше перечисленные правила не распространяются на граждан США или законных постоянных жителей США (владельцев "зеленой карты"), желающих поехать домой из Украины.

Ранее "Комментарии" писали, что в правительстве США рассматривают возможность продажи Украине военных катеров. По крайней мере, государственный департамент США уже поддержал возможную сделку. Предположительно, предметом контракта станут 16 патрульных катеров класса Mark VI. Сумма сделки составит 600 млн долларов.

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