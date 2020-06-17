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В СНБО рассказали о масштабах проблемы фальсифицированных и некачественных лекарств

В СНБО сообщили, что за последние годы на фармацевтическом рынке Украины стали чаще выявлять лекарства, ввезенные контрабандой

сегодня, 13:16
Автор:

Таисия Ерохина
В СНБО рассказали о масштабах проблемы фальсифицированных и некачественных лекарств

В 2008-2020 годах в Украине обнаружили почти 20,6 млн. упаковок лекарственных средств ненадлежащего качества. Об этом говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как рассказал заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев, фальсифицированные и некачественные лекарства являются глобальной проблемой не только в Украине, но и во всем мире. Так, по оценкам Всемирной организации здоровья, один из десяти медицинских препаратов в странах с низким и средним уровнем дохода – некачественный или фальсифицированный. В Украине же Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в 2008-2020 годах не допустила к потребителю почти 20,6 млн. упаковок лекарственных средств ненадлежащего качества. Общая стоимость медпрепаратов составила около 400 млн. грн. Кроме того, за последние годы участились случаи обнаружения на фармацевтическом рынке Украины лекарств, ввезенных контрабандным путем.

В СНБО подчеркнули, что в сфере противодействия фальсификации лекарств существуют проблемные вопросы, а мероприятия по противодействию распространению фальсификата в нашей стране недостаточны. Среди проблем названы такие: бесконтрольность рынка диетических добавок, неурегулированность на законодательном уровне вопросов относительно лицензирования и осуществления дистанционной торговли лекарствами, отсутствие соответствующей уголовной ответственности за вывод на рынок фальсифицированных медицинских изделий.

На заседании СНБО обсудили вышеперечисленные проблемы, по итогам рассмотрения должны подготовить предложения по совершенствованию законодательства в соответствующей сфере.

Как сообщалось, из меморандума с МВФ по новой программе stand by следует, что медицинская реформа в Украине будет продолжена с сохранением роли НСЗУ и "Медзакупок Украины".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в начале эпидемии коронавируса в Украине медицинские средства закупали из-за границы Наряду с этим, гарант отметил – Украина при медицинских закупках должна отдавать предпочтение производителям отечественного фармрынка.


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Источник: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/4628.html
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