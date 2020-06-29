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В сети появилось видео, на котором Лукашенко "отжигает" под песни Повалий

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил выпускной вместе со студентами минских вузов

сегодня, 00:41
Автор:

Екатерина Белоброва
В сети появилось видео, на котором Лукашенко "отжигает" под песни Повалий

Глава Республики Беларусь поздравил выпускников высших учебных заведений с окончанием учебы и провел с ними праздничный вечер, где танцевал под песни белорусских артистов, а также специально приглашенной гостьи Таисии Повалий. Об этом передает издание "Белновости".

Так, на официальной церемонии Лукашенко произнес пламенную речь, где призвал молодежь сохранять традиции и культуру Беларуси и работать для блага общей экономики.

"На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей", - резюмировал гарант.

В неформальной обстановке Лукашенко не только пил за произнесенные тосты, но и станцевал в общем кругу с молодежью. Один из таких танцев под песню Таисии Повалий очевидцы сняли на любительскую камеру и выложили в сеть.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в преддверии президентских выборов, в Беларуси проводятся массовые акции оппозиции, которые демонстрируют несогласие с очередным выдвижением своей кандидатуры Александром Лукашенко, для которого это будут уже шестые выборы, на которых он намерен победить.


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Источник: https://www.belnovosti.by/obshchestvo/lukashenko-stanceval-s-vypusknikami-na-balu-pod-pesnyu-taisii-povaliy-kadry
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