В сети появилось видео, на котором Лукашенко "отжигает" под песни Повалий

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Екатерина Белоброва
Глава Республики Беларусь поздравил выпускников высших учебных заведений с окончанием учебы и провел с ними праздничный вечер, где танцевал под песни белорусских артистов, а также специально приглашенной гостьи Таисии Повалий. Об этом передает издание "Белновости".
Так, на официальной церемонии Лукашенко произнес пламенную речь, где призвал молодежь сохранять традиции и культуру Беларуси и работать для блага общей экономики.
"На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей", - резюмировал гарант.
В неформальной обстановке Лукашенко не только пил за произнесенные тосты, но и станцевал в общем кругу с молодежью. Один из таких танцев под песню Таисии Повалий очевидцы сняли на любительскую камеру и выложили в сеть.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в преддверии президентских выборов, в Беларуси проводятся массовые акции оппозиции, которые демонстрируют несогласие с очередным выдвижением своей кандидатуры Александром Лукашенко, для которого это будут уже шестые выборы, на которых он намерен победить.
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