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В ОП рассказали о самочувствии Зеленской, заболевшей коронавирусом

В Офисе президента сообщили, как себя чувствует супруга президента Елена Зеленская, которая продолжает находиться в больнице из-за инфицирования коронавирусом

сегодня, 14:43
Автор:

Таисия Ерохина
В ОП рассказали о самочувствии Зеленской, заболевшей коронавирусом

Жена президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больнице. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента в Telegram.

Сообщается, что сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. При этом, дыхательная недостаточность равна 0. По данным ОП, в дотации кислорода пациентка не нуждается. Поэтому, общее состояние Елены Зеленской – стабильное.

Отмечается, что первая леди проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции и под наблюдением врачей.

Также сообщили, что гарант Владимир Зеленский и дети здоровы, завтра они планируют в очередной раз сдавать ПЦР-тесты.

Как сообщалось, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у жены Зеленского обнаружили коронавирус и установили диагноз внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Впоследствии жена Зеленского оказалась в больнице из-за осложнения коронавируса. Так, домашнее лечение не пошло Зеленськой на пользу. У нее началось воспаление легких. Это одно из самых распространенных осложнений коронавируса.


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Источник: https://t.me/OP_UA/2202
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