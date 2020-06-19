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В ОП обсудили, стоит ли возвращать жесткий карантин

На совещании у президента Владимира Зеленского пришли к выводу, что возвращение жесткого карантина ударит по экономике, потому избрали другой путь борьбы с коронавирусом

сегодня, 15:04 comments567
Автор:

Таисия Ерохина
В ОП обсудили, стоит ли возвращать жесткий карантин

Украина пока не будет вводить жесткий карантин по всей территории, но контроль за соблюдением правил безопасности во время эпидемии коронавируса планируют усилить. Об этом шла речь на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

Так, за последние несколько дней Национальная полиция Украины втрое больше вынесла админпротоколов за нарушение карантина. Как заявил гарант, из-за рекордного увеличения числа больных COVID-19 следует наладить четкую согласованную коммуникацию с людьми по правилам карантина.

"Надо более четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных учреждений, транспорта. Чтобы был четко и детально расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы, - сказал президент. - Когда люди это поймут, то больше будут придерживаться адаптивного карантина".

Чиновники пришли к выводу, что возврат к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике. Поэтому видят выход в более тесной координации в коммуникациях относительно мер карантина с местной властью и населением.

Тем более, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, ряд стран также решил пойти путем адаптивного карантина – там внедряют более жесткие меры в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости.

Как сообщалось, в Минздраве констатировали, что украинцы перестали соблюдать карантин.


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Источник: https://president.gov.ua/news/shob-ne-perehoditi-do-zhorstkogo-karantinu-potribni-chitki-p-61705
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