В Николаеве разоблачили мошеннический колл-центр: 16 задержанных, организаторам сообщено о подозрении по ст. 255-4 - грозит до 12 лет заключения

В Николаеве правоохранители провели спецоперацию по прекращению деятельности мошеннического колл-центра, участники которого систематически завладевали средствами граждан по поводу продажи товаров, предоставления финансовых услуг и осуществления денежных переводов. В ходе операции задержаны 16 сотрудников офиса, а организаторам сообщено о подозрении. Предыдущий объем ущерба оценивается в миллионы гривен. Сообщения о разоблачении мошеннических колл-центров публикуются на официальном сайте Национальной полиции Украины .

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По описанной схеме злоумышленники обустроили офисное помещение компьютерной техникой, средствами связи и специализированным программным обеспечением. Операторы использовали заранее сформированные базы телефонных номеров, звонили по телефону потенциальным пострадавшим и посылали сообщения через мессенджеры. Представляясь работниками банков, торговых компаний и служб доставки, они вводили граждан в заблуждение и убеждали переводить деньги на подконтрольные счета. После получения средств связь с потерпевшими прекращалась, а деньги выводились через счета подставных лиц и криптовалютные кошельки.

Во время обысков изъяты компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, электронные носители информации, черновая документация, значительные суммы наличных, криптовалютные активы и автомобили премиального класса. Проверяется происхождение имущества, движение средств через банковские счета и криптогаманцы, а также возможно использование приобретенных активов для легализации доходов мошеннической деятельности.

Участники группировки имели четко определенные функции. Операторы напрямую общались с потерпевшими и получали от них деньги, отдельные работники отвечали за обработку платежей и вывод средств. Организаторы обеспечивали работу офиса, контролировали персонал, распределяли обязанности и координировали финансовые операции. Следователи устанавливают полный круг причастных лиц и проверяют возможные дополнительные эпизоды мошенничества.

Статья 255-4 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за создание, руководство и участие в электронно-коммуникационной мошеннической организованной группе. За создание такой группы или руководство ею предусмотрено от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а за умышленное участие в ее деятельности от 5 до 10 лет лишения свободы.