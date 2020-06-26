В Минздраве рассказали, куда девали больных коронавирусом из затопленной больници в Прикарпатье

Пациенты с коронавирусом из больницы, которую затопило во время наводнения на Прикарпатье, остаются в своих палатах. Их решили не эвакуировать из медучреждения. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".

Вода начала подступать к больнице в Галиче Ивано-Франковской области два дня тому. Некоторые помещения залило, но серьезных повреждений нет. В основном, пострадали лишь подвальные помещения. Поэтому от массовой эвакуации решили отказаться. Из больницы вывезли только троих рожениц. Остальные пациенты продолжают лечение. В том числе, не стали куда-либо перевозить и больных с коронавирусом, говорит Степанов.

"Мы готовились к тому, что, возможно, придется проводить массовую эвакуацию. Разработали маршруты, куда именно вывозить больных. Но сейчас ситуация полностью контролируемая. В районной больнице лечатся 9 больных с коронавирусом. Но потребности в их эвакуации сейчас нет", - уверяет министр здравоохранения.



Районная больница в Галиче не единственная, которая пострадала от сильного наводнения. Кроме нее на Прикарпатье водой залило еще 10 учреждений.

Проливные дожди спровоцировали сильный паводок на Прикарпатье несколько дней тому. По оценкам экспертов, за последние 12 лет это самое сильное наводнение в регионе.

Ранее "Комментарии" рассказывали, почему паводки на Прикарпатье обрели столь разрушающие масштабы.

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