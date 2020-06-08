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В Минздраве рассказали, когда в Украине откроют базы отдыха

Базы отдыха для украинцев откроют только в том случае, если не будет резкого скачка заболеваемости коронавирусом

сегодня, 11:54
Автор:

Виолетта Комаровская
В Минздраве рассказали, когда в Украине откроют базы отдыха

Базы отдыха могут открыть свои двери для украинцев уже в среду, 10 июня. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время ежедневного брифинга. Но это произойдет лишь в тому случае, если в Украине не будет резкого всплеска заболеваемости COVID-19.

Уже послезавтра в Украине должен стартовать следующий - четвертый - этап выхода из карантина. Несмотря на то, что пять дней подряд в Украине фиксируют около 500 новых случаев коронавируса ежедневно, отказываться от очередного снятия ограничений в Кабмине не собираются. Правда, ослабить карантин позволят лишь в тех регионах, где этому будет способствовать эпидемическая обстановка.

Четвертый этап выхода из карантина как раз и предполагает открытие всевозможных баз отдыха. 

"Следующий этап, который разрешает работу баз отдыха, начнется 10 июня. Однако функционировать они смогут лишь в том случае, если будут выполнять требования Минздрава", - сказал Максим Степанов. 

Среди основных требований - традиционно масочный режим и наличие на территории антисептиков для дезинфекции рук. 

Очередной этап снятия карантинных ограничений в Украине состоялся на прошлой неделе. В частности, между областями запустили поезда и автобусы. Также возобновили авиасообщение. Правда, пока только между украинскими городами. Первые самолеты за границу должны полететь уже на следующей неделе, 15 мая. Однако небо откроют только в том случае, если аэропорты из других стран разрешат принимать пассажиров с Украины. 

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как смягчение карантина отразилось на количестве инфицированных коронавирусом в Украине и какое карантинное правило, по данным Минздрава, украинцы нарушают чаще всего. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k5NcI6UhPDo
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