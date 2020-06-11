В Минздраве назвали причину резкого увеличения количества больных коронавирусом

Карантин в Украине в ближайшее время могут ужесточить. Об этом во время брифинга заявил глава Минзрава Максим Степанов. В Украине до рекордных размеров выросла заболеваемость COVID-19. И это произошло именно из-за того, что после смягчения карантина украинцы начали игнорировать все оставшиеся ограничения, объяснил министр.

Украина начала постепенно выходить из карантина еще 11 мая. Но столь резкую вспышку коронавируса зафиксировали впервые. За минувшие стуки в Украине обнаружили почти 700 новых случаев заболевания. Если быть точными, то таких 689 и это абсолютный антирекорд для Украины.

"С таким мы еще не сталкивались. Даже когда были самые тяжелые времена. Скажем, в апреле у нас ситуация была напряженной. Но чтобы 689 человек за один день, такого еще не было", - говорит глава Минздрава.

Количество новых случаев инфицирования начало расти еще на прошлой неделе. Почти каждый день их фиксировали около полтысячи. Степанов уверен - все из-за того, что вместе со смягчением карантина украинцы расслабились и перестали соблюдать правила, которые еще остались.

"Президент ведь обратился к людям, что карантин у нас не отменен и угроза не делась никуда. Но вы только взгляните, что происходит вокруг. Такое чувство, что мы вышли из карантина вовсе и никакого COVID-19 не существует", - возмутился Степанов.

Когда Украина шла на ослабление карантина, в Минздраве рассчитывали на благоразумие людей. Но поскольку меры безопасности не соблюдаются, карантин может быть снова ужесточен.

"С себя ответственность я снимать не буду, но и каждый из вас тоже должен, хоть немного, отвечать за собственное здоровье и жизнь, а еще здоровье близких людей. И если уж сложилась такая ситуация, нам придется предложить определенные меры, чтобы сохранить ваше здоровье и жизнь", - подытожил министр здравоохранения.

Напомним, что за последнее время в Украине выросло не только количество больных коронавирусом, но и число тех, кто умер от COVID-19.

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