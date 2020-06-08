В Минздраве назвали причину новой вспышки коронавируса в Украине

Новый всплеск коронавируса в Украине напрямую связан со смягчением карантина. Чем меньше остается ограничений, тем охотнее люди игнорируют те правила карантина, которые все еще остаются. В частности, способствует распространению инфекции несоблюдение правил в общественном транспорте, сообщила пресс-служба Минздрава Украины на странице в Facebook.

К сожалению, случаи, когда пассажиры игнорируют карантинные правила в маршрутках и электротранспорте происходят все чаще, сообщают в МОЗ.

"То, что в Украине несколько дней подряд фиксируют резкое увеличение уровня заболеваемости, - это следствие игнорирования пассажирами тех карантинных рекомендаций, которые разработаны для общественного транспорта", - говорится в сообщении.

В Минздраве эти правила решили напомнить украинцам еще раз.

Первое - это маска. Их должны носить и пассажиры, и водители, и контролеры. Одновременно в салоне транспортного средства должны находится не больше пассажиров, чем обустроено сидячих мест. Если речь идет о рейсах в регионы, где карантин не смягчили, то занимать можно лишь половину мест.

В Минздраве прописали правила и для водителей. Например, всем им перед началом работы должны мерить температуру, а дистанция между пассажиром и водителем должна быть не менее одного метра.

Напомним, в Украине 3 дня подряд фиксировали более 500 новых случаев COVID-19 в сутки. Накануне же таких было 485.

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