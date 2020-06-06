В Минюсте рассказали, когда начнут «распродажу тюрем»

Министерство юстиции Украины планирует "распродажу тюрем" на лето и осень. Об этом рассказал глава ведомства Денис Малюська "Радио Свобода".

Сообщается, что Минюст планирует выставить на продажу тюрьмы, которыми сейчас не пользуются. Так, на этой неделе будут "заморожены" девять тюрем – после сокращения их планируют выставить на продажу.

"Есть и другие десятки объектов, которые мы готовы выставить на продажу, - заявил Малюська. - Искренне надеюсь, что Верховная Рада примет этим летом законопроект, который это позволяет. Он, собственно, зарегистрирован в Раде".

Как сообщил министр, так называемая распродажа тюрем должна произойти летом-осенью текущего года. Отмечается, что речь идет не о продаже тюрем, в которых содержат преступников, а о комплексах, которые не используются, однако государство удерживает их на средства налогоплательщиков.

Прежде всего в планах министерства продажа двух учреждений во Львове. Потому как они, отметил Малюська, будут стоить дорого.

В Минюстиции заявляют, что основной интерес для покупателей составляют не помещения, а земельные участки. Это в первую очередь касается следственных изоляторов, но и есть некоторые замороженные тюремные учреждения.

Напомним, глава СБУ Иван Баканов рассказал, есть ли в Украине секретные тюрьмы СБУ. Так, он пояснил, откуда расходится информация о якобы существовании в Украине секретных тюрем.

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