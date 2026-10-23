В Лондоне разгадали загадку древнего захоронения: археологи рассказали, кто в римском саркофаге

Археологи приблизились к разгадке тайны необычного захоронения в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Скелет мужчины, обнаруженный внутри саркофага римской эпохи, может принадлежать средневековому настоятелю монастыря. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование археолога-консультанта Вестминстерского аббатства профессора Ворика Родвелла.

Тайна римского саркофага в Вестминстере. Фото: из открытых источников

Каменный саркофаг нашли еще в 1820 году, а официальные раскопки провели в 1869-м. На нем сохранилась латинская надпись с именем Валерия Амандина и характерный римский орнамент. Однако останки внутри оказались значительно моложе самого погребального сооружения.

Во время исследования в 2018 году специалисты сняли крышку и обнаружили скелет, хотя письменные свидетельства указывали, что останки давно утрачены. Анализ показал, что умершему мужчине было примерно от 35 до 49 лет, а его рост составлял около 175 сантиметров.

Решающую подсказку дало радиоуглеродное датирование: кости относятся к концу X или началу XI века. Получается, что саркофаг, изготовленный в римский период, использовали повторно спустя несколько столетий. На крышке также обнаружили большой крест, который, по оценке исследователей, был вырезан позднее и соответствует традиции позднего англосаксонского периода.

Родвелл считает, что столь дорогой саркофаг и религиозная символика указывают на человека высокого положения, вероятнее всего – представителя духовенства. Среди возможных кандидатов он рассматривает двух настоятелей: Эльфвига, умершего около 1020 года, и Вульфнота, скончавшегося примерно в 1049-м.

Наиболее вероятной фигурой археолог называет Эльфвига, который был монахом Вестминстерского аббатства еще до смерти своего предшественника, а затем занимал пост аббата около 27 лет.

Исследователи предполагают, что саркофаг первоначально находился в другой части церкви, а позднее его переместили во время строительных работ при короле Генрихе III. Окончательно установить личность погребенного пока не удалось, однако новые данные позволяют связать древнюю находку с конкретной страницей истории аббатства.

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