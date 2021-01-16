В киевском супермаркете NOVUS обнаружили елочные игрушки с символикой Армии России (видео)

В одном из супермаркетов сети NOVUS в Киеве продают елочные игрушки с символикой Армии России. Об этом сообщили возмущенные посетители, которые сняли товар прямо на полках и выложили видео в интернет. На кадрах можно увидеть, что игрушки находятся в открытом доступе на полках с ценниками в одном из отделов магазина. Видео опубликовал Telegram-канал "Инсайдер UA".



Покупатели NOVUS были шокированы таким ассортиментом, поэтому решили зафиксировать это все на телефон. В комментариях под видео уже пишут призывы бойкотировать сеть и планируют обратиться в правоохранительные органы за разъяснениями.

Представители NOVUS пока ситуацию никак не прокомментировали. Ранее уже был подобный скандал, связанный с символикой РФ. На киевской Клавдиевской фабрике елочных украшений туристы, которые были там на экскурсии, увидели на массовом производстве новогодние шары с символикой армии страны-агрессора.

Напомним, журналисты-расследователи "Настоящего времени" доказали, что магазины NOVUS в обход санкций Евросоюза продолжают работать на оккупированной Россией территории Крыма. Сама компания принадлежит литовскому бизнесмену Раймондасу Туменасу. Также он совместно с украинкой Владой Молчановой владеет скандально известной строительной компанией Столица Групп.

Ранее "Комментарии" писали, что правительство Украины согласовывало перечень товаров, которые запрещено продавать во время локдауна, исходя из того, что карантинные ограничения будут действовать на территории страны только 16 дней. По словам главы Минздрава Максима Степанова, за это время можно будет приостановить распространение коронавирусного заболевания, и тогда в стране не придется вводить локдаун. Он также заявил, что это время нужно для того, чтобы преодолеть "пиковый рост заболеваемости гриппом".

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