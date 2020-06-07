В Киеве запустят городскую электричку

Городская электричка частично восстановит работу 8 июня. Курсировать поезда будут с ограничениями, полного возобновления работы кольцевого движения пока ожидать не стоит. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно тексту сообщения, движение городских электропоездов возобновят в направлениях "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина".

"Поезда будут курсировать в часы пик, а также в субботу и воскресенье. О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, запустить городскую электричку планировали с 1 июня, но в связи с тем, что в маторвагонном депо "Фастов-1" не успели отремонтировать электропоезда, запуск пришлось отложить.

Как сообщал портал "Комментарии", с 1 июня на филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, на "Львовской железной дороги" - 20 поездов, на "Одесской железной дороги" - 44 поезда, а филиал "Южная железная дорога" запустит 112 поездов. В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.

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