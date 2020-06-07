kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.06.2020

BTC/USD

9521.91

ETH/USD

238.47

LTC/USD

45.83

НБУ 07.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Киеве запустят городскую электричку
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве запустят городскую электричку

Столичная электричка начнет свою работу с понедельника, 8 июня

сегодня, 15:45
Автор:

Сергей Медведев
В Киеве запустят городскую электричку

Городская электричка частично восстановит работу 8 июня. Курсировать поезда будут с ограничениями, полного возобновления работы кольцевого движения пока ожидать не стоит. Об этом сообщили в пресс-службе  Киевской городской государственной администрации.

Согласно тексту сообщения, движение городских электропоездов возобновят  в направлениях "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина".

"Поезда будут курсировать в часы пик, а также в субботу и воскресенье. О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, запустить городскую электричку планировали с 1 июня, но в связи с тем, что в маторвагонном депо "Фастов-1" не успели отремонтировать электропоезда, запуск пришлось отложить.

Как сообщал портал "Комментарии", с 1 июня на филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, на "Львовской железной дороги" - 20 поездов, на "Одесской железной дороги" - 44 поезда, а филиал "Южная железная дорога" запустит 112 поездов. В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций, назначение пригородных поездов будет продолжаться.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/iz_8_chervnya_vidnovlyuyetsya_rukh_misko_elektrichki_u_napryamkakh_stantsiya_troyeschina__stantsiya_troyeschina-2__stantsiya_pochayna_ta_u_zvorotnomu/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!