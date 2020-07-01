В Киеве ужесточили карантин: как это скажется на населении

В среду, первого июля, в Киеве вновь ужесточили карантинные ограничения. Об этом на традиционном брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На данный момент ограничения касаются работы заведений общественного питания, кинотеатров и проведения массовых мероприятий.

Согласно постановлению правительства, в Киеве все кафе, рестораны и кинотеатры работают до 22.00. Также запрет распостраняется на проведения массовых (в том числе спортивных и рекламных) мероприятий после 22.00.

"Данные ограничения вынужденные. Они направлены на сдерживание распространения коронавируса. Киев будет выполнять решение правительства", - отметил Виталий Кличко.

Как писали "Комментарии", коронавирус в Украине немного ослабил хватку. После стремительного роста и рекордных показателей на прошлой неделе, на этой уровень заболеваемости COVID-19 пошел вниз. За последние сутки в стране добавилось еще 664 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Новых больных больше всего появилось за сутки во Львовской области. Положительные тесты на коронавирус из лаборатории получили сразу 143 человека. В Киеве таких пациентов 101, еще по 72 человека подхватили COVID-19 в Ровенской и Закарпатской областях.







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