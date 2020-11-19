kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.11.2020

BTC/USD

17915.89

ETH/USD

476.18

LTC/USD

79.35

НБУ 19.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.79

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Киеве отметят годовщину Достоинства (план мероприятий)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве отметят годовщину Достоинства (план мероприятий)

В годовщину протестов на Майдане в Киеве подготовили ряд мероприятий

сегодня, 15:15
Автор:

Сергей Медведев

Украина помнит события на Майдане — в столице страны, городе Киеве пройдет серия мероприятий, посвященных Дню Достоинства и Свободы, который отмечают 21 ноября.

В Киеве отметят годовщину Достоинства (план мероприятий)

Торжественные и культурные мероприятия столичные власти обещают во всех районах Киева.

В акциях на Аллее Небесной Сотни поучаствуют представители исполнительной власти, органов местного самоуправления и духовенства, участники революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, семьи Героев Небесной Сотни, участники антитеррористической операции и операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях.

Уже  20 ноября по случаю памятного дня на Крещатике, 36 будут транслировать тематические видео- и фотоматериалы.

20-22 ноября в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" пройдет фотовыставка "Майдан — крепость духа".

21 ноября — 15 марта при содействии Киевской городской государственной администрации на Майдане Независимости организуют выставочный проект "Век несокрушимых" — экспозицию расположат вокруг Монумента Независимости.

21-30 ноября в читальном зале Государственного архива г.. Киева можно будет ознакомиться с архивными документами "Ко Дню Достоинства и Свободы". А в Публичной библиотеке им. Леси Украинский для взрослых — увидеть книжную экспозицию "Слава Героям!".

Также, 25 ноября по случаю седьмой годовщины событий на Майдане в ИА "Укринформ" представят военную драму — фильм под названием "Мать Апостолов".

Как сообщал портал "Комментарии", большинство граждан Украины называют Майдан 203-3014 годов Революцией Достоинства и не хотят возвращаться в страну, которая существовала до этих событий. Об этом сообщает социологическая группа центра Разумкова после проведения опроса  среди совершеннолетних украинцев на всей территории государства, за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных регионов Донецкой и Луганской областей.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/News_21_listopada_kiv_vidznachit_den_gidnosti_ta_svobodi_memorialnimi_ta_kulturno-mistetskimi_zakhodami/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ