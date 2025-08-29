logo

В каком городе зафиксировано больше разводов
commentss НОВОСТИ Все новости

В каком городе зафиксировано больше разводов

Днепропетровщина снова возглавила антирейтинг разводов в Украине

29 августа 2025, 02:15
Автор:
avatar

Ткачова Марія

По итогам первого полугодия 2025 г. Днепропетровская область сохраняет печальное лидерство по количеству официальных разводов. Как сообщает сервис Опендатабот, в судах региона за шесть месяцев было разорвано 5 188 браков, что составляет 13% от всех дел по стране.

В каком городе зафиксировано больше разводов

Разводы в Украине

Всего в судах Украины за этот период развелось 38,7 тысяч пар — втрое больше, чем через органы ЗАГС, где было зафиксировано только 12,7 тысяч разводов. Это объясняется тем, что через ЗАГС расторгнуть брак можно только при отсутствии общих детей и имущественных споров. Если же речь идет об алиментах, разделе жилья или даже опеке домашних животных — дело автоматически переходит в суд.

Антирейтинг регионов по количеству судебных разводов в 2025 году:

  • Днепропетровская область — 5 188 дел (13%)
  • Киев — 3 544 (9%)
  • Одесская область — 3 121 (8%)
    В пятерку вошли Харьковщина и Киевская область. Вместе эти регионы формируют почти половину всех разводов в стране.

В противоположность этому, западные области демонстрируют значительно более низкие показатели: только 777 разводов в Закарпатье и 829 на Волыни.

Интересно, что даже среди "быстрых" разводов через ЗАГС лидируют те же регионы:

  • Киев — 1 780 дел
  • Днепропетровщина — 1 252
  • Харьковская область — 889

Аналитики объясняют, что рост количества разводов в Украине, прежде всего, фиксируется в крупных промышленных регионах и мегаполисах. Среди главных причин называют повышенный уровень стресса, экономические трудности и войну, которая часто становится серьезным испытанием даже для крепких семей.

Источник: https://dnepr.info/uk/news/dnipropetrovshchina-zalishayetsya-liderom-za-kilkistyu-rozluchen
