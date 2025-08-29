В каком городе зафиксировано больше разводов

По итогам первого полугодия 2025 г. Днепропетровская область сохраняет печальное лидерство по количеству официальных разводов. Как сообщает сервис Опендатабот, в судах региона за шесть месяцев было разорвано 5 188 браков, что составляет 13% от всех дел по стране.

Разводы в Украине

Всего в судах Украины за этот период развелось 38,7 тысяч пар — втрое больше, чем через органы ЗАГС, где было зафиксировано только 12,7 тысяч разводов. Это объясняется тем, что через ЗАГС расторгнуть брак можно только при отсутствии общих детей и имущественных споров. Если же речь идет об алиментах, разделе жилья или даже опеке домашних животных — дело автоматически переходит в суд.

Антирейтинг регионов по количеству судебных разводов в 2025 году:

Днепропетровская область — 5 188 дел (13%)

Киев — 3 544 (9%)

Одесская область — 3 121 (8%)

В пятерку вошли Харьковщина и Киевская область. Вместе эти регионы формируют почти половину всех разводов в стране.

В противоположность этому, западные области демонстрируют значительно более низкие показатели: только 777 разводов в Закарпатье и 829 на Волыни.

Интересно, что даже среди "быстрых" разводов через ЗАГС лидируют те же регионы:

Киев — 1 780 дел

Днепропетровщина — 1 252

Харьковская область — 889

Аналитики объясняют, что рост количества разводов в Украине, прежде всего, фиксируется в крупных промышленных регионах и мегаполисах. Среди главных причин называют повышенный уровень стресса, экономические трудности и войну, которая часто становится серьезным испытанием даже для крепких семей.

