В ЕС категорически высказались о дисквалификации Гераскевича: у войны есть конкретные имена и лица

Посолка Европейского Союза в Украине Катарина Матернова эмоционально отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который должен был участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года.

Фото: из открытых источников

На своей странице в соцсети Матернова отметила, что это решение ее разозлило и разочаровало. Она подчеркнула, что каждый день наблюдает за тем, как Украина мужественно противостоит массированным российским атакам, направленным на уничтожение людей холодом, тьмой и войной. Одновременно она, как и многие украинцы, следит за ходом Олимпийских игр в Италии.

Посол напомнила, что идея Олимпийских игр в античной Греции заключалась в создании перемирия, когда войны останавливались на время соревнований. Это был не только спортивный праздник, но и политико-религиозный механизм прекращения военных конфликтов. К сожалению, современные международные отношения ориентированы на геополитические интересы, а принцип олимпийского перемирия уже не выполняется. Она напомнила о 2014 году, когда Россия напала на Украину во время Олимпиады в Сочи, нарушив все принципы мирного сосуществования.

Матернова выразила восхищение поступком Владислава Гераскевича, который во время тренировок использовал шлем с изображениями украинских спортсменов и друзей, погибших из-за агрессии России. Он хотел показать миру, что война продолжается и у нее есть конкретные имена и лица.

В то же время спортсмена дисквалифицировали, в то время как МОК разрешил 20 российским и белорусским спортсменам выступать под нейтральным флагом. Посол подчеркнула, что Олимпиада этого года не остановила агрессора: Россия продолжает ежедневные атаки на Украину. Она привела пример ночного удара по тепловой электростанции, из-за чего 2 600 жилых домов в Киеве остались без отопления, а всего без тепла остались 3 700 многоэтажек; по меньшей мере, шесть человек пострадали, среди них – 4-летний ребенок в Днепре.

Матернова подчеркнула: Гераскевича дисквалифицировали, но мир не имеет права игнорировать войну в Украине, ведь люди здесь каждый день страдают и гибнут из-за российской агрессии.

