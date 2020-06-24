В Днепре улицу назвали в честь погибшей Амины Окуевой

Сегодня в Днепровском городском совете депутаты поддержали инициативу о названии нового проезда в районе переулка Вызволения в честь бойца батальона Киев-2, военного врача и участницы боевых действий на востоке Украины Амины Окуевой. Об этом сообщают днепровские СМИ.

Известно, что такой проект решения готовился еще с декабря прошлого года.

Ранее в честь Окуевой хотели назвать улицу Тополинную в жилмассиве Тополь-1. Это не произошло, потому что жители указанного района выступили категорически против такого проекта.

Отметим, что Амина Окуева активно участвовала в событиях Евромайдана в 2013-2014 годах, вместе с супругом, командиром батальона Киев-2 Адамом Осмаевым сражалась на стороне ВСУ на востоке Украины и последовательно отстаивала независимость Украины от России.

Погибла 30 октября 2017 года, когда автомобиль, в котором она ехала вместе с Осмаевым, обстреляли диверсанты неподалеку от села Глеваха под Киевом. Заказчики расстрела до сих пор не найдены.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве продолжаются судебные тяжбы в связи с переименованием пр-та Московский в улицу им. Степана Бандеры.





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