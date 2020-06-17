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В Черное море зайдет американский эсминец

Эсминец USS Porter уже посещал Черное море в апреле 2020 года

сегодня, 10:57
Автор:

Сергей Медведев
В Черное море зайдет американский эсминец

Эскадренный миноносец Шестого флота США USS Porter класса "Арли Берк", который находился в Средиземном море, направился в Черное море. Целью его передвижений станет обеспечение безопасности и участие в морских операциях и маневрах совместно с партнерами по НАТО. Совместные морские операции будут проходить с участием Грузии, Турции, Румынии, Болгарии и Украины.

"Присутствие USS Porter в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства. USS Porter и его команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами в поддержку взаимных морских интересов в регионе", - сказал командир корабля Крейг Трент.

Ориентировочная дата прибытия эсминца — 17 июня. Отметим, что это уже третий заход кораблей США в акваторию Черного моря. А эсминец  USS Porter уже бывал в апреле текущего года, так что для него это уже второе посещение Черного моря.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше прошли масштабные военные учения  Defender Europe 20, которые пришлось отложить из-за коронавируса. К учениям, которые проходят на Дравском полигоне, привлекут 2 тысячи польских военнослужащих, всего же участвовать будут 6 тыс. человек. Среди техники — сто танков, 230 боевых машин и авиация. Суммарно, в маневрах задействуют около 2 тыс.единиц техники.


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Источник: https://www.c6f.navy.mil/Press-Room/News/Article/2222543/uss-porter-en-route-to-the-black-sea/fbclid/IwAR271xW63fXXqzqRew84u1bR3Hg9Q_cwKizdd_kuk6WXLwpL6ybycwR3d0M/
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