В Черное море зайдет американский эсминец

Эскадренный миноносец Шестого флота США USS Porter класса "Арли Берк", который находился в Средиземном море, направился в Черное море. Целью его передвижений станет обеспечение безопасности и участие в морских операциях и маневрах совместно с партнерами по НАТО. Совместные морские операции будут проходить с участием Грузии, Турции, Румынии, Болгарии и Украины.

"Присутствие USS Porter в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства. USS Porter и его команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами в поддержку взаимных морских интересов в регионе", - сказал командир корабля Крейг Трент.

Ориентировочная дата прибытия эсминца — 17 июня. Отметим, что это уже третий заход кораблей США в акваторию Черного моря. А эсминец USS Porter уже бывал в апреле текущего года, так что для него это уже второе посещение Черного моря.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше прошли масштабные военные учения Defender Europe 20, которые пришлось отложить из-за коронавируса. К учениям, которые проходят на Дравском полигоне, привлекут 2 тысячи польских военнослужащих, всего же участвовать будут 6 тыс. человек. Среди техники — сто танков, 230 боевых машин и авиация. Суммарно, в маневрах задействуют около 2 тыс.единиц техники.

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