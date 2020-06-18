Ужесточение карантина: в Минздраве назвали даты и условия

Карантин в Украине могут опять ужесточить, если граждане не будут соблюдать противоэпидемические мероприятия. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, существуют несколько сценариев введение жесткого карантина или его смягчения. В случае не соблюдения гражданами противоэпидемических мероприятий, некоторые области могут вернуться к жесткому карантину уже в конце июня.

"Если мы движемся без сезонности, в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня, динамика роста может показать эти цифры, - пояснил Ляшко. - Если мы пойдем по другому сценарию, вероятность того, что летом мы можем обойтись без карантина - также довольно высокая, страна 3-4 месяца может прожить без него".

Главное сейчас, отметили в Минздраве, правильно соблюдать противоэпидемические нормы и мягко выходить из карантинных ограничений.

"Если этого не делать - мы уже можем запускать некоторые области в карантин, в том числе и жесткий карантин", - отметил Ляшко.

Кроме того, он сообщил, что сейчас Украина находится на определенном плато. По словам Ляшко, Минздрав сознательно принял решение, смягчая карантин, сдерживать случаи коронавирусной болезни, не имея тенденции к снижению.

"Мы понимали, что во время смягчения будет происходить стабильная регистрация случаев от 300 до 500. Сейчас мы видим за последнюю неделю рост до 800 в сутки. Это ряд факторов, на которые мы хотим повлиять", - рассказал Ляшко.

Он добавил, что на ухудшение эпидемиологической ситуации влияет отсутствие соблюдения санитарных норм людьми в транспорте, общественных местах и различных учреждениях.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд коронавируса.

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