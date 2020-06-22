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Усиление карантина в Украине: за что будут штрафовать

С понедельника, 22 июня, в некоторых регионах Украины карантин будут ужесточать, в остальных усилят контроль за соблюдением существующих ограничений

сегодня, 10:25 comments651
Автор:

Виолетта Комаровская
Усиление карантина в Украине: за что будут штрафовать

Из-за новой вспышки коронавируса в Украине решили усилить и сам карантин, и контроль за соблюдением существующих ограничений. Нарушителей будут штрафовать. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Одной из главных причин резкого увеличения количества больных коронавирусом в Украине в Минздраве считают несоблюдение правил карантина. Украинцы стали менее сознательными и нарушают даже те немногие ограничения, которые еще остались, - рассказал ранее министр здравоохранения Максим Степанов. 

С сегодняшнего дня за соблюдением правил карантина будут следить более тщательно. Оштрафовать могут, в частности, за отказ носить защитную маску в общественных местах, например, в транспорте. Заплатить придется 17 тысяч гривен. Также проверять будут владельцев различных заведений, в первую очередь, общепитов. Если те будут игнорировать правила карантина, то могут быть оштрафованы на 170, а то и на все 340 тысяч гривен. К слову, по информации Госпотребслужбы, противоэпидемические нормы в Украине сейчас нарушают в каждом шестом заведении. 

Украинцам Виктор Ляшко рекомендует носить маски - в помещениях, транспорте и местах, где соблюдать дистанцию сложно. 

Если украинцы станут более дисциплинированными, то вводить жесткий карантин не придется, - говорит Ляшко. 

Стоит отметить, что в некоторых регионах с 22 июня карантинные ограничения все же ужесточили. В Одесской области запретили открывать детские лагеря, между отдыхающими на пляжах должно быть не менее 1,5 метра дистанции, а столики в заведениях должны стоять на расстоянии не менее 4 метров друг от друга. Под запретом и стихийная торговля на пляжах. За это также обещают штрафовать. В области уже пообещали создать специальные группы, которые будут ходить в рейды на пляжи и зоны отдыха и ловить нарушителей. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, как изменилось количество инфицированных коронавирусом в Украине. Возможно, пик заболеваемости остался позади. 


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Источник: https://24tv.ua/health/ru/22-ijunja-usiljat-kontrol-za-sobljudeniem-karantina-novosti-zdorovja_n1364161
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