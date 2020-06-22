Усиление карантина в Украине: за что будут штрафовать

Из-за новой вспышки коронавируса в Украине решили усилить и сам карантин, и контроль за соблюдением существующих ограничений. Нарушителей будут штрафовать. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Одной из главных причин резкого увеличения количества больных коронавирусом в Украине в Минздраве считают несоблюдение правил карантина. Украинцы стали менее сознательными и нарушают даже те немногие ограничения, которые еще остались, - рассказал ранее министр здравоохранения Максим Степанов.

С сегодняшнего дня за соблюдением правил карантина будут следить более тщательно. Оштрафовать могут, в частности, за отказ носить защитную маску в общественных местах, например, в транспорте. Заплатить придется 17 тысяч гривен. Также проверять будут владельцев различных заведений, в первую очередь, общепитов. Если те будут игнорировать правила карантина, то могут быть оштрафованы на 170, а то и на все 340 тысяч гривен. К слову, по информации Госпотребслужбы, противоэпидемические нормы в Украине сейчас нарушают в каждом шестом заведении.

Украинцам Виктор Ляшко рекомендует носить маски - в помещениях, транспорте и местах, где соблюдать дистанцию сложно.

Если украинцы станут более дисциплинированными, то вводить жесткий карантин не придется, - говорит Ляшко.

Стоит отметить, что в некоторых регионах с 22 июня карантинные ограничения все же ужесточили. В Одесской области запретили открывать детские лагеря, между отдыхающими на пляжах должно быть не менее 1,5 метра дистанции, а столики в заведениях должны стоять на расстоянии не менее 4 метров друг от друга. Под запретом и стихийная торговля на пляжах. За это также обещают штрафовать. В области уже пообещали создать специальные группы, которые будут ходить в рейды на пляжи и зоны отдыха и ловить нарушителей.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как изменилось количество инфицированных коронавирусом в Украине. Возможно, пик заболеваемости остался позади.

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