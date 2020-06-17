Усиление карантина неизбежно: в Украине новый антирекорд коронавируса

Разговоры о новой вспышке коронавируса перестают быть просто разговорами. Сегодня в Украине зафиксировали новый антирекорд заболеваемости. По данным Министерства здравоохранения, за сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 758 человек. Пока это самый высокий показатель с начала пандемии.

Тех, кто подхватил коронавирус, в Украине теперь 33 234 человека. Из них победить болезнь смогли уже 14 943 человека. При чем 415 из них отрицательные тесты с лаборатории получили накануне.

А вот смертность от коронавируса тоже установила свой печальный антирекорд. Ранее количество умерших за сутки никогда не превышало 25 человек. Вчера же COVID-19 унес жизни сразу 31 пациента. Общее количество умерших достигло 943 человек.

Самыми пораженными регионами остаются западные. Особенно острая ситуация в Черновицкой, Львовской и Ровенской областях. Мощную вспышку фиксируют и в Киеве. За сутки здесь подтвердили еще 41 случай инфицирования. Но больше всего заболевших на Львовщине - 155 за сутки.

В украинских регионах ситуация следующая:

Черновицкая область - 4082 случая;

г. Киев -4026 случаев;

Львовская область - 3227 случаев;

Ровенская область - 2499 случаев;

Киевская область - 2078 случаев;

Ивано-Франковская область - 1849 случаев;

Закарпатская область - 1808 случаев;

Харьковская - 1652 случая;

Волынская область - 1554 случая;



Тернопольская - 1510 случаев;

Винницкая область - 1500 случаев;

Одесская область - 1158 случаев;

Житомирская область - 1147 случаев;



Днепропетровская область - 1012 случаев;

Кировоградская область - 592 случая;

Хмельницкая - 577 случаев;



Черкасская область - 564 случая;

Запорожская область - 538 случаев;

Черниговская область - 440 случаев;

Донецкая область - 338 случаев;



Николаевская область - 323 случая;

Полтавская область - 281 случай;

Сумская область - 230 случаев;



Херсонская область - 183 случая;

Луганская область - 66 случаев;





Ранее и в Кабмине, и представители местных органов власти заявляли о том, что если количество новых случаев будет расти, карантин в Украине могут усилить. Некоторые ограничения уже сейчас начали вводить в отдельных регионах. Какие изменения могут коснуться украинцев уже в ближайшее время, "Комментарии" рассказывали ранее.

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