Усиление карантина неизбежно: в Украине новый антирекорд коронавируса

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Виолетта Комаровская
Разговоры о новой вспышке коронавируса перестают быть просто разговорами. Сегодня в Украине зафиксировали новый антирекорд заболеваемости. По данным Министерства здравоохранения, за сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 758 человек. Пока это самый высокий показатель с начала пандемии.
Тех, кто подхватил коронавирус, в Украине теперь 33 234 человека. Из них победить болезнь смогли уже 14 943 человека. При чем 415 из них отрицательные тесты с лаборатории получили накануне.
А вот смертность от коронавируса тоже установила свой печальный антирекорд. Ранее количество умерших за сутки никогда не превышало 25 человек. Вчера же COVID-19 унес жизни сразу 31 пациента. Общее количество умерших достигло 943 человек.
Самыми пораженными регионами остаются западные. Особенно острая ситуация в Черновицкой, Львовской и Ровенской областях. Мощную вспышку фиксируют и в Киеве. За сутки здесь подтвердили еще 41 случай инфицирования. Но больше всего заболевших на Львовщине - 155 за сутки.
В украинских регионах ситуация следующая:
Черновицкая область - 4082 случая;
г. Киев -4026 случаев;
Львовская область - 3227 случаев;
Ровенская область - 2499 случаев;
Киевская область - 2078 случаев;
Ивано-Франковская область - 1849 случаев;
Закарпатская область - 1808 случаев;
Харьковская - 1652 случая;
Волынская область - 1554 случая;
Тернопольская - 1510 случаев;
Винницкая область - 1500 случаев;
Одесская область - 1158 случаев;
Житомирская область - 1147 случаев;
Днепропетровская область - 1012 случаев;
Кировоградская область - 592 случая;
Хмельницкая - 577 случаев;
Черкасская область - 564 случая;
Запорожская область - 538 случаев;
Черниговская область - 440 случаев;
Донецкая область - 338 случаев;
Николаевская область - 323 случая;
Полтавская область - 281 случай;
Сумская область - 230 случаев;
Херсонская область - 183 случая;
Луганская область - 66 случаев;
Ранее и в Кабмине, и представители местных органов власти заявляли о том, что если количество новых случаев будет расти, карантин в Украине могут усилить. Некоторые ограничения уже сейчас начали вводить в отдельных регионах. Какие изменения могут коснуться украинцев уже в ближайшее время, "Комментарии" рассказывали ранее.
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