Усиление карантина не сработало: в Украине новый рекорд коронавируса

Несмотря на усиление карантина, больных коронавирусом в Украине не становится меньше. Сегодня, 24 июня, в Минздраве заявили о новом рекорде. За сутки COVID-19 подтвердили сразу у 940 человек. Столь высокого показателя заболеваемости в стране еще не фиксировали.

Таким образом, общее количество заболевших превысило 39 тысяч. По состоянию на утро среды их 39 014.

Почти на полтысячи выросло число тех, кто коронавирус смог победить. Их уже 17 409. При этом сразу 453 пациента узнали о том, что выздоровели, накануне.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни 16 украинцев. Теперь жертв COVID-19 с начала вспышки - 1 051.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили во Львовской (+203), Ровенской (+126) областях, а также в Киеве (+99).

В целом, если считать всех инфицированных с начала вспышки, то в регионах показатели заболеваемости COVID-19 изменились следующим образом:





г. Киев - 4528 случаев;

Черновицкая область - 4478 случаев;

Львовская область - 4423 случая;

Ровенская область - 3164 случая;

Закарпатская область - 2369 случаев;



Киевская область - 2332 случая;

Ивано-Франковская область - 2124 случая;

Волынская область - 1955 случаев;



Харьковская - 1891 случай;

Тернопольская - 1786 случаев;



Винницкая область - 1723 случая;

Одесская область - 1370 случаев;



Житомирская область - 1304 случая;

Днепропетровская область - 1060 случаев;

Кировоградская область - 634 случая;



Хмельницкая - 627 случаев;

Черкасская область - 614 случаев;

Запорожская область - 559 случаев;

Черниговская область - 494 случая;

Донецкая область - 376 случаев;



Николаевская область - 368 случаев;

Полтавская область - 300 случаев;

Сумская область - 272 случая;



Херсонская область - 188 случаев;

Луганская область - 75 случаев;

Напомним, что предыдущий коронавирусный рекорд в Украине зафиксировали на прошлой неделе. Тогда за сутки болезнь подтвердили у 921 пациента. И именно тогда в Кабмине и решили, что в некоторых регионах карантин будут усиливать. Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, как в условиях усиления карантина можно отпраздновать свадьбу или любое другое торжество.

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